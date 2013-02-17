دشمن می خواهد با ترویج بدحجابی ما را از ولایت فقیه دور کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی روز یکشنبه در اولین یادواره شهدای زن جامعه پزشکی کشور در برج میلاد، افزود: پیروزیهای بزرگی داشته‌ایم و هر آنچه که از پیروزیها نصیبمان شده مرهون امام هستیم و هر آنچه که ناکامی است نتیجه الگو گرفتن از روشها و ایده‌های دشمنان این شهدا است.

وی ادامه داد: اگر در رفتار فردی و اجتماعی دنباله‌رو شهدا باشیم شکی نیست که ناکامی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ما به پیشرفت و پیروزی تبدیل می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمنان، ما را ارزشهای بی‌نظیری مانند ولایت باز می‌دارند که این اصلی‌ترین موضوع دشمن استکباری ماست و همه تهاجم ها بر روی ولایت متمرکز است.

سردار نقدی گفت: چون حاکمیت ما بر پایه ولایت است انسانهای متعالی ساخته می‌شوند و کرامت انسانها متعالی می‌شود و دشمنان این نعمت را نمی‌توانند در جامعه ما ببینند.

وی ادامه داد: دشمنان شهدا ما را از حقایق دور می‌کنند و طبیعی است که می‌خواهند ما از روحانیت جدا شویم و نمی‌خواهند انسانهای استوار در مقابل آنها قرار بگیرند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمنان به دنبال دور کردن زنان از حجاب هستند چرا که حجاب برایشان خطرناک است.

وی گفت: موضوع اصلی جوامع غربی قانونمند کردن هم‌جنس‌بازی است چرا که می‌خواهند سلطه بر انسانها داشته باشند و این در حالی است که انسان باکرامت زیر بار زور نمی‌رود.

سردار نقدی ادامه داد: این افراد بر هم‌جنس‌بازی و بی‌حجابی نامها و القاب زیبا می‌گذارند و به عنوان آزادی آنها را ترویج می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: در این یادواره وجود متخصصان زن که با حجاب حاضر هستند دلیل کافی برای باطل شدن این دروغها است و ثابت می‌کنند زنان می‌توانند با حجاب به اوج فرهیختگی برسند.

سردار نقدی گفت: راه تعالی ما دنباله‌روی از راه شهداست و زنان جامعه پزشکی سهم بزرگی در دفاع مقدس داشته‌اند و همه این الگوها می‌تواند در اختیار زنان و دختران امروز ما قرار گیرد.