جشنواره هفتمين شعر فجر در مشهد/همایش بین المللی "شاعران ایران و جهان" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سرابی، ظهر يكشنبه در نشست خبری پیرامون تشریح هفتمین جشنواره منطقه ای شعر فجرو همایش شعر انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همايش منطقه اي شعر فجر يك اسفندماه با محوريت خراسان رضوي و نقطه شمال شرق كشور در مشهد برگزار مي شود.

وي ادامه داد: اين جشنواره با حضور شاعرانی از استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی اول اسفند ماه در مشهد برگزار می شود.

وي تصريح كرد: در حاشيه اين نشست كارگاهي تخصصی با محوریت" جریان شناسی شعر خراسان" نيز اجرايي مي شود.

وي عنوان كرد: نقد و بررسی، شعر خوانی، تجلیل از چهره های شاخص شعر انقلاب خراسان، رونمایی از کتاب" تذکره شاعران مشهد" باحمایت حوزه هنری خراسان بخشي از برنامه های این همایش يك روزه است.

وي بيان كرد: همچنين همایش یک روزه " شعر انقلاب" همزمان با آغاز به کار جشنواره شعر فجر در اول اسفند ماه در مشهد برگزار مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه جشنواره منطقه ای شعر فجر فرصتي است كه مي تواند جایگاه شعر خراسان را به كشور معرفي كند، عنوان كرد: خراسان در حوزه شعر دارای جایگاه ويژه است اما اين جایگاه در مقایسه با سایر استان ها به دليل كم توجهي در رتبه پايين تري قرار گرفته است.

وی در بخش ديگري از سخنانش از فعالیت مجدد کمیته مشورتی شعر استان پس از یک وقفه پنج ساله خبر داد و افزود: راه اندازی سایت ادبی، جمع آوری اطلاعات 700شاعر خراسانی از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه شعر خراسان رضوی است.

وي با اشاره به برگزاري همایش " شاعران ایران و جهان" گفت: اين همايش سال آینده در مشهد برگزار می شود.

وي ادامه داد: برنامه ريزي شده تا همه ساله دو فعاليت با گستره بين المللي در مشهد برگزار شود كه برگزاري همایش " شاعران ایران و جهان يكي از اين فعاليت ها است.

وي درخصو برگزاری کنگره بین الملی شعر " از توس تا نیشابور" گفت: فراخوان این کنگره اواسط اسفند ماه جاری اعلام و در اردیبهشت ماه 92با حضور شاعران فارسی زبان کشورهای منطقه وشاعران کشور برگزار می شود.

وی به برگزاری روز ملی فردوسی در استان اشاره کرد و افزود: برای پیوند شاعر حماسی خراسان ابوالقاسم فردوسی به شعر ملی کشور نیازمند تدوین برنامه های شاخص در روز ملی فردوسی هستیم چرا كه اكنون پيوند تعريف شده اي در اين خصوص ارائه نشده است.