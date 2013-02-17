فرد ولایت مدار بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند/ برنامه های اساسی حزب اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبادی پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری جلسه نشست اعضا اظهار داشت: انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا از حساسیتهای ویژه ای برخوردار است که حزب اسلامی ایران زمین نیز در این راستا تمام تلاش خود را برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای اخذ رای به کار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: برنامه های اساسی این حزب به منظور ورود به عرصه انتخابات در حال تدوین است و هم اکنون مراحل پایانی خود را طی می کند که به زودی از سوی اعضای این حزب به مرحله عملیاتی می رسد.

عبادی با تاکیدبر اینکه در حزب، تز صالح مقبول و ولایت مداری ارجح بر اصلح غیرمقبول را نمی پسندیم، عنوان کرد: معتقدیم که فرد اصلح بایدروی کار آید و در صورت نداشتن مقبولیت مردمی باید تلاش کرد تا برخی موانع را در مسیر راه وی برداشت و نسبت به اعتماد مردم به فرد اصلح گام مثبت برداشته شود.

دبیر حزب اسلامی ایران زمین در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان بر ولایت مداری نامزدها تاکید کرد و افزود: در این حزب گذشته و حال افراد توسط اعضا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که یکی از ملاکهای اصلی نامزدهای انتخاباتی ولایت مدار بودن آن شخص است.

عبادی در پایان با بیان اینکه انتخابات آتی ریاست جمهوری از حساسیتهای ویژه ای برخوردار است، گفت: دشمن از ماه ها قبل برای ایجاد فتنه در انتخابات آتی برنامه هایی را تدوین کرده تا بتواند با ایجاد دسیسه های شوم کشور را همانند فتنه 88 با چالش جدی مواجه کند ولی ما باید با عملکرد شایسته و درست خود بهانه ای دست دشمن ندهیم.

معاون سیاسی حزب اسلامی ایران زمین نیز در این جلسه به اهمیت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و افزود: دشمنان قسم خورده این نظام تمام توان خود را برای ایجاد یک فتنه جدید همانند فتنه 88 به کار گرفته اند.

هوشنگ نوبخت اظهار داشت: اگر کسی عاقل باشد باید به این مسئله پی ببرد که برغم همه شیطنتهای دشمن، اما ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی ولایت فقیه و انقلاب خود رار ها نخواهند کرد.

این مسئول ستادی تصریح کرد: حزب اسلامی ایران زمینه فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کرده و برنامه های ویژه ای را در دست اقدام دارد که بزودی تدوین و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی در پایان از اعلام آمادگی مردم انقلابی و مومن شهرستانهای رباط کریم و بهارستان برای خلق حماسه دیگری در عرصه انتخابات خبر داد.