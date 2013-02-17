علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش های هوایی به دلیل نداشتن محدودیت سنی همواره مورد استقبال فراوان علاقه مندان است به گونه ای که هم اکنون در اسنان فارس بیش از350 نفر ورزش های هوایی را انجام می دهند.

وی ادامه داد: به منظور افزایش حضور بیشتر علاقه مندان در رشته های هوایی تلاش های فروانی برای گسترش سایت های هوایی استان انجام شد است که در نتیجه آن هم اکنون در شهر شیراز سایت های هوایی شهرک صدرا با تجهیزات کامل به همراه نصب دستگاههای هواشناسی و نیز کوی دراک برای استفاده 120 ورزشکاران شیرازی علاقه مند به پرواز وجود دارد.

مسئول انجمن ورزش های هوایی استان فارس اضافه کرد: علاوه براین در هشت شهرستان استان شامل نورآباد، کازرون، جهرم، داراب، فسا، مرودشت، زرین دشت،آباده نیز سایت های پروازی برای انجام ورزش های هوایی راه اندازی شده است.

عدم محدودیت سنی در ورزش های هوایی

قاسمی سپس به نداشتن محدودیت سنی برای انجام ورزش های هوایی اشاره کرد و ابرازداشت: ورزش های هوایی شامل: پاراموتور، پاراگلایدر، کایت، کایت موتور،هواپیما مدل،بالن، بادبادک است که تمامی رده های سنی می توانند این ورزش ها را انجام دهند.

وی افزود: هم اکنون کوچکترین فردی که دراستان فارس ورزش های هوایی را انجام می دهد 18 سال سن دارد مسن ترین فرد داری 65 سال سن است.

مسئول انجمن ورزش های هوایی استان فارس یادآور شد:"جواد اسدی" قهرمان دو سال پیاپی کشور دررشته ورزش های هوایی با 50 سال سن از استان فارس است که این موضوع نشان دهنده استعدادوتوانایی مناسب در ورزشکاران رشته های هوایی فارس است.

قاسمی همچنین از برگزاری مسابقه استانی پاراگلایدر به مناسبت دهه فجر در سایت پروازی شهرک صدرا شیراز و با حضور 25 ورزشکار یاد کردو عنوان کرد: دراین مسابقات تیم شیراز عنوان قهرمانی راکسب کرد،نور آباد برسکوی دوم ایستاد، مرودشت سوم شد.

وی تصریح کرد: در بخش انفرادی نیز "سحر اولیایی در رده بانوان عنوان نخست را کسب کردو در بخش آقایان نیز "حمید محمدیان" از شیراز عنوان نخست را بدست آورد،"کاوس خسروی" از نور آباد مقام دوم را کسب کرد و "ابراهیم ابراهیمی" از شیراز سوم شد.