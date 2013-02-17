سه متجاوز در شهر صدراي شيراز اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اين سه متهم به نام هاي (ح-ع) ، (ي-ف) و (م-و) پس از ربودن طفل صغيري، با تهديد اقدام به تجاوز به عنف به وی كرده بودند.



در حاشيه اجراي اين حد الهي كه با حضور جمع كثيري از مردم مؤمن شيراز برگزار شد، معاون دادستان شيراز گفت: حد الهي لواط طبق شرع انور اسلام و قانون مجازات اسلامي قتل است كه تعیین كيفيت و نحوه آن بر عهده حاكم شرع و قاضي دادگاه صادر كننده است.



قاضي كوروش زارعي در تشريح اقدام مجرمانه معدومين گفت: مجرميني كه هم اكنون به دار مجازات آويخته شدند اقدام به ربودن پسر بچه صغيري كرده بودند كه پس از اتمام كلاس درس قصد عزيمت به منزل را داشته است.



وي افزود: سه نفر مجرم كه حكم الهي در خصوص آنان به اجرا درآمد پسر بچه را به حاشيه شهر منتقل كرده و به عنف، اکراه، تهديد و ضرب و جرح به گاراژي در حاشيه شهر برده و اقدام به آزار و اذيت جنسي، جسمي و روحي شديدي كرده بودند به نحوي كه آخرين رمق حيات پسر بچه را از وي سلب كرده و سپس قرباني خود را نيمه جان در شهر رها كرده بودند.



معاون دادستان شيراز در ادامه تصريح كرد: با پيگيري هاي مرجع انتظامي و دستگاه قضايي استان مجرمين شناسايي و پس از انجام تشريفات قانوني در شعبه دوم كيفري استان فارس محاكمه و حكم اعدام آنان صادر شد.



زارعي افزود: احكام اين سه نفر در شعبه 27 ديوان عالي كشور تأييد گرديد و پس از اخذ استيذان رئيس قوه قضاييه اجرا شد.



اين مقام قضايي با اشاره به آیه 2 سوره نور «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند.» يادآور شد: اجرای احكام در ملاء عام تاثیر بسزایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دارد و باعث خواهد شد مجرمين از ارتكاب جرائم دست بردارند.



وی تاکید کرد: دستگاه قضایی بر مبنای وظیفه ذاتی خود همواره برخورد قاطع با همه مجرمان را در دستور کار دارد.