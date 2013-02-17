به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بینا، ظهر يكشنبه در نشست خبری پیرامون تشریح هفتمین جشنواره منطقه ای شعر فجرو همایش شعر انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همايش يك روز جشنواره فجر مشهد با شعر خوانی شاعران و تقدیر از شاعر پیشکسوت خراسان، علی باقرزاده برگزار خواهد شد.

وي تاكيد كرد: مشهد علاوه بر پایتخت معنوی بودن پایتخت ادبی کشور است اما متاسفانه فعالیت های حوزه شعر در سطح مناسبی قرار ندارد.

وی افزود: حضور شاعران جوان، برگزاری کارگاه های نقدو بررسی با محوریت " جریان شناسی شعر خراسان " ، " بررسی شعر آیینی، سنتی خراسان " و سایر جریان های شعر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از جمله کارگاه برگزاری در حاشیه برگزاری جشنواره منطقه ای شعر فجر است.

وي تصريح كرد: همه شاعران مشهد و خراسان رضوی برای حضور در این دوره از جشنواره بصورت عمومی دعوت به عمل آمده است.

وي تصریح کرد: مطابق اساسنامه ارسالی از دبیر خانه جشنواره شعر فجر چهار نفر از شاعران برتر جشنواره استانی شعر فجر از خراسان شمالی و چهار نفر برگزیده جشنواره استانی شعر فجر از خراسان جنوبی به اين جشنواره خواهند آمد.

وي ادامه داد: ساير ميهمانان اين جشنواره شرکت کنندگان و شاعراني از خراسان رضوی هستند.