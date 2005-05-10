اقليت ها در انگليس از قوانين انتخاباتي رضايت ندارند// مسلمانان از بلر رويگردانند

به گزارش خبرنگار مهر از لندن، انتخابات عمومي انگليس در حالي برگزار شد كه گروهها و اقليت هاي مختلف در اين كشور از چگونگي برگزاري آن و قوانين مربوط به روند انتخابات رضايت كافي نداشتند.

اين گروههاي اقليت قومي و مذهبي اغلب معتقدند كه در قوانين پارلماني انگليس تبصره هاي مربوط به آنان وجود ندارد. براي مثال در قوانين پارلماني انگليس در هيچ بندي نيامده است از ميان جمعيت كثير مسلمانان اين كشور تعدادي نماينده از سوي مسلمانان نيز بايد وارد پارلمان شوند. اين وضعيت نه تنها درباره مسلمانان بلكه درباره ديگر گروههاي مذهبي نيز صدق مي كند .

طبق قوانين پارلماني اين كشور، افراد فقط مي توانند در قالب احزاب و يا در قالب كانديداي مستقل براي ورود به پارلمان كانديد شوند. در انگليس افراد تنها با حزبي كه از آن كانديد مي شوند، شناخته مي شوند، نه با دين و مذهبشان. بنابراين امكان وجود دارد كه در يك دوره پارلمان انگليس هيچ نماينده مسلماني نداشته باشد.

علاوه بر اين مشكلاتي همچون عدم تغيير پذيري متن جامعه و قوانين آن و عدم انعطاف ناپذيري آن به قوانين اسلامي نيز وجود دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، به طور كلي در انگليس چهار گروه از لحاظ قومي در انتخابات شركت مي كنند: نخستين گروه انگليسي ها هستند، دومين آنها گروههايي همچون اسكاتلندي ها، والزها، ايرلندي ها و غيره هستند، سومين گروه سياه پوستان مي باشند و چهارمين آنها نيز گروههاي دو رگه اي مي باشند كه والدينشان غير انگليسي بوده ولي خود متولد انگليس مي باشند.

آمار در اين كشور نشان مي دهد 8/1 راي دهندگان هندي، 3/1 پاكستاني، 5/0 بنگلادشي و 4/0 نيز اهل آسيا مي باشند.

از ميان آسيايي هاي انگليس 81 درصد براي شركت در انتخابات عمومي 2005 ثبت نام كرده اند و 19 درصد براي شركت در انتخابات اظهار تمايل نكرده اند.

به طور كلي 73 درصد از اقليت هاي قومي و مذهبي انگليسي براي شركت در انتخابات ثبت نام كرده اند و 27 درصد تمايل نداشتند در انتخابات عمومي شركت كنند و ثبت نام ننموده اند.

از اين ميان مسلمانان با تعداد يك ميليون و پانصد و نود و يك هزار تن 7تنها /2 درصد از راي دهندگان، مسيحي ها 6/71، 3/0 بودا، 1 درصد هندو و 5/0 يهودي مي باشند.

به طور كلي از ميان راي دهندگان انگليسي 8/76 دين دار و 5/15 درصد بي دين هستند. 3/7 درصد نيز در اين نظر سنجي ها دين خود را اعلام نكرده اند.

در راي گيري سال 2001 كه حزب كارگر حزب پيروز در انتخابات شد، طبق آمار بيشترين آراء را از مسلمانان و آسيايي ها به دست آورد. اما با توجه به موضوع عراق و ايجاد رسوايي ابوغريب كه توني بلر نخست وزير انگليس نيز در آن مشاركت كرد، هم اكنون آسيايي ها و به ويژه مسلمانان علاقه اي به بلر ندارند و ظاهرا در راي گيري سال جاري يا شركت نكرده اند و يا بيشتر به محافظه كاران راي داده اند.

طبق آمار رسمي تعداد مسلمانان در انگليس يك ميليون و پانصد هزار نفر هستند اما آمار غير رسمي نشان مي دهند كه تعداد آنها به 3 ميليون نفر نيز مي رسد.

اسكاتلند و والز داراي 4 درصد مسلمان هستند.

در حال حاضر محمد سرور و خالد محمود تنها دو نماينده مسلمان حاضر در پارلمان انگليس مي باشند.