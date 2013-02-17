زمان طلایی نجات بیماران در خاش کاهش یافت

محمد کرد در گفتگو با مهر بیان داشت: از آنجاکه شهرستان خاش در مسیر سه راهی سراوان- زاهدان- ایرانشهر و جاده ترانزیتی واقع شده متاسفانه همه ساله شاهد تصادفات و حوادث جاده ای در این مسیر می باشیم که اکثرا با ضربات مغزی در تصادفات برای بیماران همراه است.

این مسئول افزود: در گذشته به دلیل نبود امکانات لازم از جمله دستگاه سی تی اسکن تعداد زیادی از بیماران به مرکز استان اعزام می شدند که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین ، زمان طلایی برای نجات بیمار نیز از دست می رفت.

وی افزود: با راه اندازی دستگاه سی تی اسکن در این بیمارستان تعداد اعزام بیماران به مرکز استان کاهش یافته است و زمان طلایی برای نجات بیماران افزایش یافته است.

وی دستگاه سی –تی اسکن را از نوع اسپیرال و دارای توانایی انجام تصویربرداری از تمام نقاط بدن با کیفیت بالا عنوان کرد و گفت: این دستگاه قادر به چاپ تصاویر به صورت لیزری و با کیفیت پرینت بالا است.