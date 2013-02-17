  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

کرد در گفتگو با مهر:

زمان طلایی نجات بیماران در خاش کاهش یافت

زمان طلایی نجات بیماران در خاش کاهش یافت

خاش - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان خاش از کاهش زمان طلایی نجات بیماران در شهرستان خاش خبر داد.

محمد کرد در گفتگو با مهر بیان داشت: از آنجاکه شهرستان خاش در مسیر سه راهی سراوان- زاهدان- ایرانشهر و جاده ترانزیتی واقع شده متاسفانه همه ساله شاهد تصادفات و حوادث جاده ای در این مسیر می باشیم که اکثرا با ضربات مغزی در تصادفات برای بیماران همراه است.

این مسئول افزود: در گذشته به دلیل نبود امکانات لازم از جمله دستگاه سی تی  اسکن تعداد زیادی از بیماران به مرکز استان اعزام می شدند که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین ، زمان طلایی برای نجات بیمار نیز از دست می رفت.

وی افزود: با راه اندازی  دستگاه سی تی اسکن در این بیمارستان تعداد اعزام بیماران به مرکز استان  کاهش یافته است و زمان طلایی برای نجات بیماران افزایش یافته است.

وی دستگاه سی –تی اسکن را  از نوع اسپیرال و دارای توانایی انجام تصویربرداری از تمام نقاط بدن با کیفیت بالا عنوان کرد و گفت: این دستگاه قادر به چاپ تصاویر به صورت لیزری و با کیفیت پرینت بالا است.

کد مطلب 1817281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها