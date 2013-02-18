شهرام کرمی مدیر مرکز هنرهای نمایشی شهرداری تهران درباره فعالیتهای اخیر این نهاد به خبرنگار مهر گفت: به زودی فراخوان دومین جشنواره تئاتر شهر که به همت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار میشود، منتشر خواهد شد. این جشنواره بر خلاف دوره گذشته که اردیبهشت ماه برپا شد تابستان 92 در مناطق مختلف تهران برگزار میشود.
وی ادامه داد: نسبت به اولین دوره جشنواره بخشهایی تغییر کرده و بخشهایی نیز اضافه شده است. فراخوان تا اوایل اسفند منتشر خواهد شد و علاقمندان میتوانند برای حضور در بخشهای مختلف این جشنواره اعلام آمادگی کنند.
کرمی توضیح داد: همچنین به مناسبت فرا رسیدن سال نو، همایش تئاتر خیابانی در مناطق مختلف شهر تهران برگزار خواهد شد که 12 گروه منتخب خیابانی در این همایش به اجرای آثار خود می پردازند. این نمایشها به کارگردانی هنرمندانی چون سامان خلیلیان، فرامرز قلیچخوانی، سیما میرزاحسینی و... در مناطق مختلف شهر تهران اجرا میشوند.
همایش تئاتر خیابانی از پنجشنبه 3 اسفند تا آخر اسفند ماه در مناطق مختلف شهر تهران برگزار میشود.
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