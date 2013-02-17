محموله ۱۰۰ هزار تنی را روی هوا بردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شرکت ذوب آهن اصفهان یک محموله ۱۰۱ هزار و ۹۰ تنی سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) را روی تابلوی عرضه برد که با توجه به ثبت تقاضای ۱۰۶ هزار و ۳۷۰ تنی خریداران، کل این سبد سنگین مورد معامله قرار گرفت.

قیمت پایه این محموله یک هزار و ۸۲۰ تومان به ازای هر کیلو گرم تعیین شده بود که در پایان نیز قیمت پایه تغییری نکرد و خریداران با رضایت کامل به خانه برگشتند. همچنین شرکت پرشین فولاد آریا دیگر عرضه کننده فولاد در معاملات امروز بود به طوریکه این شرکت یک هزار و ۳۲۰ تن سبد میلگرد را به قیمت هزار و ۷۹۰ تومان در هر کیلوگرم عرضه کرد که با توجه به تقاضای ۶ هزار و ۳۸۰ تنی در تالار، این سبد وارد زمان رقابت شد و قیمت آن به یک هزار و ۹۵۰ تومان رسید.

البته باید توجه کرد که محموله پرشین فولاد آریا به صورت نقدی معامله شد اما معامله محصول ذوب آهن به صورت سلف و برای تحویل ۳۱ فروردین سال آینده انجام شده است.