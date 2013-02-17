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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

ذوب آهن عرش‌نشین رینگ فلزات؛

محموله ۱۰۰ هزار تنی را روی هوا بردند

محموله ۱۰۰ هزار تنی را روی هوا بردند

در معاملات روز یکشنبه بورس کالا، ذوب آهن دست پر به رینگ فلزات آمد و خریداران با تقاضای زیاد از این فولادساز استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شرکت ذوب آهن اصفهان یک محموله ۱۰۱ هزار و ۹۰ تنی سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) را روی تابلوی عرضه برد که با توجه به ثبت تقاضای ۱۰۶ هزار و ۳۷۰ تنی خریداران، کل این سبد سنگین مورد معامله قرار گرفت.
 
 قیمت پایه این محموله یک هزار و ۸۲۰ تومان به ازای هر کیلو گرم تعیین شده بود که در پایان نیز قیمت پایه تغییری نکرد و خریداران با رضایت کامل به خانه برگشتند. همچنین شرکت پرشین فولاد آریا دیگر عرضه کننده فولاد در معاملات امروز بود به طوریکه این شرکت یک هزار و ۳۲۰ تن سبد میلگرد را به قیمت هزار و ۷۹۰ تومان در هر کیلوگرم عرضه کرد که با توجه به تقاضای ۶ هزار و ۳۸۰ تنی در تالار، این سبد وارد زمان رقابت شد و قیمت آن به یک هزار و ۹۵۰ تومان رسید.
 

 البته باید توجه کرد که محموله پرشین فولاد آریا به صورت نقدی معامله شد اما معامله محصول ذوب آهن به صورت سلف و برای تحویل ۳۱ فروردین سال آینده انجام شده است.

 

کد مطلب 1817285

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