چهار سارق زورگير در قم ساعتي پس از سرقت دستگير شدند/ دستگيري رمال با 450 ميليون ريال کلاهبرداري

به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ علي محمد پاک بين گفت: در پي شکايت فردي مبني بر اينکه چهار نفر سرنشين يکدستگاه خودرو سواري، پس از سد راه شدن جلو خودرو وي، يكدستگاه گوشي تلفن همراه و مقاديري وجه نقد را سرقت کرده و متواري شده‌اند، با توجه به حساسيت موضوع، دستگيري سارقان به صورت ويژه در دستور کار پليس استان قرار گرفت.

وي ادامه داد: با توجه به اظهارات شاکي، ماموران پاسگاه انتظامي دامشهر با همکاري اکيپ ماموران يگان امداد فرماندهي انتظامي شهرستان قم به محل مورد نظر اعزام و تحقيقات خود را آغاز کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان قم گفت: در نهايت با انجام اقدامات پليسي، مکان اختفاي متهمان شناسايي و در اقدامي غافلگيرانه، هر چهار نفر دستگير شدند.

گفتني است، متهمان به همراه پرونده متشکله، تحويل مراجع قضايي استان شدند.

مرد رمال با کلاهبرداري 450 ميليون ريالي در قم دستگير شد

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم گفت: با تلاش ماموران آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم، فرد رمال با کلاهبرداري 450 ميليون ريالي از افراد مختلف ، در قم شناسايي و دستگير شد.

سرهنگ قدمي در تشريح خبر فوق افزود: در پي شکايت يک مالباخته مبني بر اينکه فردي ناشناس از وي تحت عنوان رمال مقدار قابل توجهي طلا کلاهبرداري کرده است ، بلافاصله موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهي استان قرار گرفت.

وي ادامه داد: در نهايت با اقدامات پليسي، متهم که اهل يکي از استان‌هاي شمالي کشور بود و با حضور در استان‌هاي مختلف اقدام به کلاهبرداري مي‌کرد در قم شناسايي و دستگير شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم گفت: نامبرده که داراي 12 فقره سابقه کيفري است در تحقيقات کارآگاهان به بزه انتسابي اعتراف کرد.

قدمي افزود: متهم در طول 4 سال توانسته بود تحت عنوان رمال و دعانويس از افراد مختلف 450 ميليون ريال کلاهبرداري کند که در نهايت با تلاش پليس آگاهي استان دستگير و به دست قانون سپرده شد.

فراخوان اعزام مشمولان فارغ التحصيل دانشگاهي در قم

معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان قم از اعزام مشمولان فارغ التحصيل دانشگاهي در استان خبر داد.

سرگردترابي در تشريح خبر فوق افزود: کليه مشمولان فارغ التحصيل دانشگاهي استان قم که تاريخ اعزام آن ها يکم اسفند 91 مي باشد ، بايد ساعت 7 صبح روز مذکور ، خود را به معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان قم معرفي نمايند .

وي ادامه داد: آن دسته از مشمولاني که به هر دليل موفق به دريافت برگه معرفي نامه به مراکز آموزش نيروهاي مسلح نشده اند ، با مراجعه به نزديکترين دفتر خدمات الکترونيک (پليس+10) نسبت به دريافت برگه مذکور اقدام کنند.

سرگرد ترابي گفت: کليه مشمولان هنگام مراجعه به محل اعزام، اوراق مربوط به اعزام، برگه آماده به خدمت، برگه واکسيناسيون، برگه معرفي نامه به مراکز آموزش نيروهاي مسلح و ساير مدارک مورد نياز از جمله شناسنامه وکارت ملي را ، به همراه داشته باشند.

