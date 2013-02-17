به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل سایت رسمی فدراسیون، نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز یکشنبه با حضور کلیه اعضا در دفتر رئیس فدراسیون برگزار و مصوبات آن از سوی اعضای هیات رئیسه اعلام شد که این مصوبات به شرح زیر است:

- کلیات آیین‌نامه کارگزاران رسمی فدراسیون فوتبال در امر نقل و انتقالات داخلی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از فصل 92-93 به مورد اجرا گذاشته شود.

- آیین‌نامه نقل و انتقالات لیگ‌های برتر و دسته اول توسط کمیته حقوقی و تدوین مقررات بازنگری خواهد شد و در جلسه آتی هیات رئیسه لیگ برتر مطرح تا از فصل آتی به مورد اجرا گذاشته شود.

- بودجه و برنامه عملیاتی سالیانه باشگاه‌های لیگ برتر در ابتدا باید به تایید هیات مدیره باشگاه رسیده و پس از آن به تصویب سازمان لیگ برتر برسد و این مصوبه از فصل آتی 93-92 لازم الاجراست.

- باتوجه به الزامات AFC، افسر امنیتی باشگاه‌های لیگ برتر باید از طریق سازمان لیگ برتر به کمیته امنیت فدراسیون فوتبال معرفی و پس از تصویب فدراسیون، همکاری خود را با باشگاه مربوطه درچارچوب وظایف خود و زیر نظر مدیر عامل باشگاه انجام دهد.

- تیم‌های صعود کننده از لیگ دسته اول به لیگ برتر در صورتی که دارای شاخص‌ها و استانداردهای تعریف شده از سوی سازمان لیگ برتر و مراجع بالا نباشد، مجوز حضور در لیگ حرفه‌ای را کسب نخواهد کرد.

- پیرو مصوبات قبلی هیات رئیسه سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال، موکدا اعلام می‌شود فصل آتی لیگ برتر با 16 تیم واجد شرایط برگزار خواهد شد.

- مقرر شد مهدی تاج به عنوان نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات در مجمع آتی به اعضا معرفی شود.

- اعضای کمیته فوتبال ساحلی به شرح خرمی، عباسی و ملک آباد مورد تائید اعضای هیات رئیسه قرار گرفت.

- حجت الاسلام علیپور، حجت الاسلام ناصری‌پور، محمود ممتاز، مهرداد حاجی خانی، محمدرضا تهرانی و شادنوش به عنوان اعضای کمیته فرهنگی منصوب شدند.

- محمد مهدی دادرس به عنوان عضو کمیته استیناف انتخاب شد.

- با تائید اعضای هیات رئیسه، مجمع سالیانه فدراسیون در اواخر تیرماه سال آینده برگزار خواهد شد.