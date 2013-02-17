تزریق نقدینگی به تولید بهترین راه برای تسهیل شرایط کسب و کار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی در حاشیه افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ایرانی که امروز برگزار شد، با اشاره به راهکارهای تسهیل شرایط کسب و کار در کشور گفت: هر کشوری بنا بر شرایط و مقتضیات خود ضوابط و مقررات متفاوتی در رابطه با تسهیل شرایط کسب و کار وضع کرده است و امروز که شرایط در دنیا برای یک نوع مسابقه در ایجاد سرمایه گذاری تغییر کرده همه کشورها در حال مطالعه جهت تسهیل فضای کسب و کار هستند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه در صورت وجود قوانین و مقررات و ضوابط دست و پا گیر در سرمایه گذاری باید آنها را تغییر داد، افزود: سرمایه در دنیا وجود دارد اما در حال یافتن مکان است و در هر کشوری که فضای آن آماده تر باشد از سرمایه آن بهتر استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه کمی از مشکلات مربوط به ضوابط و مقررات دست و پا گیر در مورد سرمایه گذاری برطرف شد، ادامه داد: ما در این راستا بحثی با عنوان پنجره کار، ایجاد کردیم که برای مثال اگر کسی قصد تاسیس کارخانه ای دارد نیاز نباشد خود با مراجعه به سازمان های مختلف مجوزهای لازم را دریافت کند، بلکه تنها باید به وزارت صنایع مراجعه کند و این وزارتخانه با ارتباط گیری با سایر مراکز مجوزهای مربوط به تاسیس کارخانه را دریافت و تحویل آن سرمایه گذار می دهد.

لاریجانی با بیان اینکه سال گذشته نیز مصوبه ای در مورد تسهیل فضای کسب و کار داشتیم، گفت: در حال حاضر کمیسیون های مختلف در حال بررسی این مسئله هستند که نتایج آن به زودی مطرح خواهد شد.

وی تاکید کرد: بهترین راه برای تسهیل شرایط کسب و کار در کشور با توجه به وجود نقدینگی و تحریم ها این است که نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم که این اقدام علاوه بر جلوگیری از گرانی به ایجاد شغل نیز کمک می کند.

رییس مجلس با بیان اینکه این نمایشگاه نمونه ای است از اقدامات افراد علاقه مندی که در جهت بهبود شرایط کسب و کار و ایجاد اشتغال فکر کرده اند، خاطرنشان کرد: من این نوع اقدامات را تشویق می کنم و اگر تولیدگران در بخش کشاورزی، دامداری و صنعت پیشنهاداتی داشته باشند مورد توجه قرار می دهیم زیرا مسئله اصلی چه در حوزه اقتصاد و چه گره گشایی در صحنه بین الملل از این طریق سامان می یابد.