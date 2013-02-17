برنامه هفته دوم دور برگشت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، این مسابقات در روزهای سوم و چهارم اسفندماه انجام می‌شود که بر این اساس در گروه اول تیم هیات گلف اصفهان میزبان پالایش آبادان است و دو تیم همشهری ملی حفاری و سورتمه در اهواز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در گروه دوم نیز پرسپولیس مسجد سلیمان میزبان هیات گلف لرستان است و هیات گلف چهار محال و بختیاری با هیات گلف تهران در زمین گلف مسجد سلیمان به مصاف هم می‌روند. اما در گروه سوم این رقابت‌ها دو تیم همشهری نفت و گاز و آزادگان مسجد سلیمان در زمین خود رقابت خود را انجام می‌دهند و در آخرین دیدار تیم‌های هیات گلف هندیجان و هیات گلف خرمشهر دیدار هفته دوم دور برگشت خود را برگزار می‌کنند.



از سری بازیهای معوقه دور برگشت لیگ برتر گلف نیز اواخر هفته گذشته تیم آزادگان مسجد سلیمان میزبان هیات گلف هندیجان بود که این دیدار با کسب نتیجه 6 بر صفر به سود تیم میزبان خاتمه یافت.