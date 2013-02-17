نشست تخصصي مديران روابط عمومي دانشگاه هاي منطقه 8 کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمين نشست تخصصي مديران و کارشناسان روابط عمومي دانشگاه هاي منطقه 8 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صبح یکشنبه در سالن کوثر روابط عمومی دانشگاه صنعتي شاهرود برگزار شد.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در افتتاحیه این نشست گفت: روابط عمومی نقش اساسی در هر سازمان و مخصوصا دانشگاهها دارد چرا که مانند یک رابط بین مدیریت و دانشجویان عمل می کند.

دکتر علی مرادزاده روابط عمومی را آیینه یک سازمان دانست و افزود: روابط عمومی در همه دانشگاهها باید به موقع و سریع افکار و نظرات را انعکاس دهد.

وی تصریح کرد: یک کارشناس روابط عمومی باید تسلط خوبی بر اطلاعات رایانه ای و اینترنتی داشته باشد چون ما نمی توانیم با تفکر 10 سال قبل مدیریت کنیم و باید تکنولوژی را در سر لوحه کار خود قرار دهیم و برای آموزش در عرصه اطلاع رسانی هزینه کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: ما نباید فقط برای ادای تکلیف کار کنیم بلکه باید به کارمان عشق بورزیم تا موفق شویم.

مرادزاده در خاتمه تصریح کرد: روابط عمومی باید از خودشان بگذرد تا سازمانی موفق داشته باشد.

بنا بر این گزارش: آسيب شناسي برگزاري جشنواره اول و دوم انتخاب روابط عمومي هاي برتر منطقه، تقويم جشنواره، جشنواره خبرنگاران و نمايشگاه دستاوردها و موفقيت هاي دانشگاه هاي منطقه 8 از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.

برگزاری دوازدهمين كارگاه آموزشي ويژه مديران روابط عمومي و كارشناسان و رونمایی از وب سايت اطلاع رساني روابط عمومي هاي منطقه 8 كشور از دیگر برنامه های این نشست بود.

در این نشست مدیران و کارشناسات روابط عمومی 11 دانشگاه از پنج استان شمالي كشور، شامل دانشگاه هاي بين المللي امام خميني قزوين، مازندران، گيلان، گلستان، كشاورزي و منابع طبيعي ساري، منابع طبيعي گرگان، گنبد كاووس، دامغان، سمنان، صنعتي بابل و صنعتي شاهرود حضور داشتند.

