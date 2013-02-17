به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این دیدار از نهمین هفته دور برگشت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به میزبانی صبای قم و در ورزشگاه یادگار امام برگزار شود، زمان برگزاری مسابقه از ساعت 15:30 دقیقه روز سه شنبه اول اسفند ماه خواهد بود.

13میهمانی و 12 میزبانی صبای قم تا پیش از مصاف با نفت

در دیدار رفت دو تیم که در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد،‌ این شاگردان منصور ابراهیم زاده در تیم فوتبال نفت تهران بودند که موفق شدند با نتیجه یک بر صفر میهمان خود تیم فوتبال صبای قم را با شکست مواجه کرد و سه امتیاز به دست آورند.

صبای قم تا پایان هشتمین هفته از دور برگشت مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور موفق به کسب هشت پیروزی، 11 تساوی و شش باخت شده است که از این تعداد 13 بازی در خانه حریفان و 12 بازی در ورزشگاه یادگار امام قم به میدان رفته است.

صبا تیم بدون شکست نیم فصل دوم لیگ دوازدهم

صبای قم در دیدارهای خانگی این فصل مسابقات لیگ برتر موفق به شکست تیم‌های فوتبال پیکان تهران، صنعت نفت آبادان و گهر شهرداری دورود شده است، ضمن اینکه این تیم مقابل تیم‌های فوتبال ملوان بندر انزلی و راه آهن شهرری نیز در خانه مغلوب شده است.

شاگردان عبدالصمد مرفاوی در دیدارهای خانگی این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به هفت تساوی خانگی نیز تن داده‌اند که در مقابل تیم های ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس تهران، تراکتور سازی تبریز، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، داماش گیلان، فجر شهید سپاسی شیراز و فولاد خوزستان بوده است.

هفتمین تیم حال حاضر جدول رده‌بندی یازدهمین دوره بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تا این هفته در خارج از خانه موفق به کسب نتیاج بهتری نسبت به بازی خانگی خود شده است، در سیزدهمین بازی خانگی این هفته میزبان تیم نفت تهران خواهد بود.

صبای قم یکی از تنها تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در دوره دوازدهم آن به شمار می‌رود که از یک بازیکن خارجی اهل کامرون به نام دیوید سانیا ویکوم استفاده کرده است و همچنین تنها تیم لیگ یازدهم است که بیش از 60 درصد نفرات سال گذشته این تیم با نفرات جدید جا‌به‌جا شده‌اند و عمدتا بازیکنانی که در ترکیب این تیم قرار گرفته‌اند، از لیگ‌های دسته‌های اول، دوم و سوم جام آزادگان به خدمت گرفته شده‌اند.

تلاش صبا برای جبران شکست بازی رفت مقابل نفت تهران

حریف این هفته صبای قم یعنی نفت تهران در حالی که صبای قم 35 امتیازی و در رده هفتم جدول جای گرفته با 40 امتیاز در مکان پنجم قرار دارد و این نشان می دهد که هم صبا و هم نفت کار سختی در نهمین بازی نیم فصل دوم لیگ برتر پیش رو دارند.

نفت منصور ابراهیم زاده فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در آخرین بازی خود موفق به متوقف کردن تیم فوتبال پرسپولیس تهران شده است در حالی که صبای قم نیز در دیدار خارج از خانه برابر تیم انتهای جدولی گهر دورود مساوی کرده است و اختلاف دو تیم در رده های پنجم و هفتم در حال حاضر پنج امتیاز است.