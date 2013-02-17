به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيدنورالله موسوي‌نيا ظهر یکشنبه در جمع فعالان فرهنگی، يکي از ويژگي‌هاي برجسته انقلاب مردم ايران را خدا محوري آن دانست و اظهار داشت: برای نشاندن لبخند رضایت‌مندی و خوشحالی بر روی لبان رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش می‌کنم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: حاضریم زیر غلطک فشار مخالفان اصول گرایی و ولایتمداری له شویم، تا ولایت‌مداری و اصول گرایی قوام پیدا کند.

وي با اشاره به اقتدار حضرت امام (ره) در هدايت انقلاب و نقش بي بديل ايشان در پيشبرد مراحل مختلف انقلاب اسلامي، اظهار داشت: به استثناي ايشان و مردم ولايتمدار ايران اسلامي كه فراتر از تحليل‌هاي معمول، به فرامين حضرت امام (ره) باور قلبي داشتند، نظريه پردازان سياسي و كساني كه در حوادث ايران دخيل بودند، پيروزي انقلاب را غير محتمل عنوان مي کردند اما امام ‌خميني(ره) با همان منطقي كه نهضت اسلامي را آغاز كرده بود، در اوج فتنه‌ها و فشارهاي خارجي انقلاب را هدايت كرد و آن را با اراده خويش به دوره سازندگي و ثبات هدايت کرد.

موسوي‌نيا اضافه کرد: نهضتي كه امام‌‌خميني(ره) پرچمدار و پايه‌گذار آن بود، توانست 22 بهمن غبار از چهره اسلام زدوده و سيماي حقيقي آن را پس از 14 قرن به جهان تشنه عدالت نشان دهد.

وی با بيان اينکه مردمي بودن در انقلاب‌هاي ديگر هم کم و بيش ديده مي‏ شود ولي در انقلاب اسلامي ايران بسيار برجسته ‏تر است، افزود: مردم از اقشار مختلفي از قبيل روحاني، دانشجو، کارگر، کارمند، کشاورز، معلم، نظامي و ساير گروه هاي مختلف مردم در اين انقلاب به صحنه آمده و زمينه خواستار سرنگوني رژيم شاهنشاهي و برقراري نظام اسلامي را فراهم کردند.

این مسئول ادامه داد: برخلاف ساير انقلاب‌ها که به نوعي در مقابل دين و مذهب قرار مي گرفتند؛ اين انقلاب با رهبري و هدايت عالمان ديني آغاز شد و به سرانجام رسيد، به نحوي که در رأس اين بزرگان، شخص امام خميني (ره) قرار داشتند که بالاترين جايگاه ديني، يعني مرجعيت را دارا بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر عنوان کرد: ولایت مداری در ایران به یک فرهنگ پویا، اثرگذار و آزادی بخش تبدیل شده و برای تمامی اقشار و آحاد جامعه ولایتمداری امری واجب است.

حجت الاسلام موسوی نیا در پایان افزود: روحانیت ولایتمدار کشورمان باید به نفع اصول گرایی اعتلاف و انتخابات را مهندسی کنند.