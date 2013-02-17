اعلام آمادگی 8 تیم برای حضور در رقابت های فوتبال لیگ گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی پوربخش افزود: بر این اساس تیم های فوتبال ملوان جوان رشت، استقلال نوین رشت، ملوان كیاشهر، شاهین رحیم آباد، دهیاری پهمدان، شهاب درفك، ملوان جوان و شهرداری چاف لنگرود در این دوره از رقابت ها حضور دارند.

وی اظهار داشت: با توجه به قرعه كشی انجام گرفته نیز این رقابت ها از روز ششم اسفندماه سال جاری آغاز می شود.

مسئول روابط عمومی هیئت فوتبال گیلان گفت: در هفته اول رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های گیلان نیز، تیم های ملوان نوین و استقلال نوین رشت به مصاف هم می روند، ملوان كیاشهر مقابل شاهین رحیم آباد قرار می گیرد، ملوان جوان رو در روی دهیاری پهمدان قرار خواهد گرفت و تیم های شهاب درفك و شهرداری چاف نیز به مصاف هم می روند.

وی ادامه داد: تیم های حاضر در رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های استان گیلان به صورت دوره ای و رفت و برگشت باهم به رقابت می پردازند.

جشنواره ژیمناستیك در بندرانزلی برگزار شد

جشنواره ژیمناستیك با حضور 70 ژیمناست در خانه ژیمناستیك شهرستان بندرانزلی برگزار شد. نفرات اول این جشنواره شامل بنیامین منیعات (دبیرستان شاهد)، مهیار غلامی (راهنمایی شاهد)، رهام پورسهراب ( بهار آزادی) و نفرات دوم می توان به علیرضا خشنو، علی لوایی (راهنمایی شاهد)، محمد احمدی (عدالت)، ماهان فریور (عدالت)، پوریا شفیعی ( شهید سیدی) را نام برد.

نفرات سوم این جشنواره از قبیل عادل عوضی (راهنمایی طالب آباد)، علی محمدی (بهار آزادی)، محمدرضا لطفی (فتح مبین)، ماهدكهن عابدزاد (پاشایی) است. مربیگری این ورزشكاران را محمود منیعات مسئول انجمن ژیمناستیك بندرانزلی به عهده داشت.

همچنین در این جشنواره ورزشكاران ژیمناست به اجرای حركات نمایشی پرداختند كه مورد تشویق و استقبال قرار گرفتند.

حضور 2 شطرنج باز از آستانه اشرفیه در مسابقات آسیایی

رئیس هیئت شطرنج اداره ورزش و جوانان آستانه اشرفیه از حضور دو نفر از نمایندگان شطرنج این شهرستان در مسابقات آسیایی خبر داد. غلامعلی كوچكی افزود: آتوسا ابراهیمی از جمله شطرنجبازان این شهرستان بوده كه با كسب مدال طلای مسابقات كشوری موفق به حضور در مسابقات آسیایی شده است.

وی اظهارداشت: همچنین جابر كوچكی نیز دیگر شطرنج باز این شهرستان است كه توانست با كسب مقام مشترك سومی در مسابقات قهرمانی كشور به مسابقات آسیایی راه یابد.

رئیس هیئت شطرنج اداره ورزش و جوانان آستانه اشرفیه گفت: هر دو نماینده آستانه اشرفیه در رده های سنی زیر 12 سال در مسابقات كشوری كه از سوم تا نهم بهمن ماه امسال برگزار شد، حضور داشتند.

به گفته وی تمرینات فشرده این دو شطرنجباز برای حضور در بازی های آسیایی ادامه دارد. كوچكی در ادامه در خصوص فعالیت هیات شطرنج آستانه اشرفیه یادآورشد:این هیئت فعالیت خود را به صورت جدی از سه سال گذشته آغاز كرده است.

وی افزود: هم اكنون نیز بیش از 120 نفر از ورزشكاران و علاقه مندان تحت پوشش هیئت شطرنج آستانه اشرفیه فعالیت دارند.

3 گیلانی به اردوی تیم های ملی جودو نونهالان و جوانان انتخاب شدند

مسئول روابط عمومی هیئت جودو گیلان گفت: سه جودوكار این استان به اردوی تیم های ملی جودو نونهالان و مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان ایران دعوت شدند. سیاوش باقری افزود: بر این اساس " هاتف اقدامی" از استان گیلان به اردوی تیم ملی جودو نونهالان ایران دعوت شد.

وی اظهار داشت: این جودوكار گیلانی به همراه سایر دعوت شدگان باید از 17 اسفند ماه سال جاری در اردوی تیم ملی جودو نونهالان ایران كه در تهران برپا می شود، حضور یابند.

مسئول روابط عمومی هیئت جودو گیلان گفت: همچنین "محمد پور یوسفی" و "محمد صمدی" دو جودوكار دیگر استان به مسابقات انتخابی تیم ملی جودو جوانان ایران دعوت شدند. وی ادامه داد: این دو جودوكار گیلانی به همراه 48 جودوكار دیگر از سایر استان های كشور باید روز دهم اسفندماه سال جاری در رقابت های انتخابی تیم ملی جودو جوانان ایران كه در مجموعه ورزشی شهد شیرودی تهران برگزار می شود، حضور یابند.





كوهنوردان آستارایی به قله سه هزار و 300متری بزقوش صعود كردند

تعدادی از كوهنوردان باشگاه فرهنگی ورزشی كاسپین آستارا موفق شدند در هوای برفی و زمستانی به قله سه هزار و 300 متری بزقوش صعود كنند. این صعود بر اساس یك برنامه ریزی دقیق و از پیش طراحی شده در دو روز از مسیر منطقه اسب فروشان شهرستان سراب آغاز شد.

كوهنوردان مسیر صعود به قله را در یك شرایط سخت و كوهستانی به همراه برف و كولاك طی كردند. میرعلی اكبر صابر، یعثوب دهسرایی ، فرامرز فكری، داور مردان، بابك فكری، داور آقازاده و حسین بلندی به سرپرستی سیداحمد جاهد در این برنامه كوهنوردی و صعود موفقیت آمیز حضور داشتند.

در این برنامه ورزشی تعدادی از اعضای هیئت كوهنوردی شهرستان سراب نیز در راهنمایی و معرفی مسیر حركت، با كوهنوردان آستارایی همراهی كردند. سلسله جبال بزقوش كه همزمان با مواد خروجی آتشفشانهای سهند و سبلان ارتفاع یافته در 18 كیلومتری جنوب شهرستان سراب و 35 كیلومتری شمال شهرستان میانه قرار دارد.