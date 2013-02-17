اداره تعاون و كار در حميديه آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسمی با حضور مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان و فرماندار حميديه، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شهرستان حميديه راه اندازي و علي حلفي به عنوان رئيس اين اداره معرفي شد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان در این مراسم در سخناني به تشريح تلاش مردم شهرستان حميديه در هشت سال دفاع مقدس پرداخت و افزود: عشاير و رزمندگان اسلام به ويژه زنده ياد سردار علي هاشمي در دفاع مقدس افتخار آفريدند و اکنون خوشبختانه حميديه تبديل به شهرستان شده است.

سيد خلف موسوي افزود: از آنجا كه اين اداره به لحاظ گستردگي كار و فعاليت با اكثريت مردم در ارتباط است، تصميم گرفته شد جزو نخستين اداره هايي باشيم كه فعاليت خود را در شهرستان حميديه آغاز مي كند.

وي در پايان با اشاره به زمينهاي حاصلخيز در شهرستان حميديه خواستار تاسيس يك سايت صنعتي براي ايجاد و توسعه فعاليت واحدهاي توليدي و صنايع بخش كشاورزي شد.

در ادامه اين مراسم، فرماندار شهرستان حميديه در سخناني خدمت به مردم شهرستان حميديه را ارزشمند و افتخارآميز برشمرد و گفت: امردم شهرستان حميديه قدرشناس هستند. انسان علاقه خاصي به شهر و مردم فداكارش پيدا مي كند. مردمي كه نيازمند كار و تلاش مضاعف ما هستند.

سعید فیوضی تاكيد كرد: نياز است همه مسئولان با همراهي مردم دست به دست هم بدهند و با ياري و همكاري يكديگر نرخ كار و اشتغال را بالا ببريم تا نرخ بيكاري كاهش يابد و افراد جوياي كاري كه اغلب فارغ التحصل دانشگاهي هستند به كار مشغول شوند.

علي حلفي رياست اداره تعاون و كار رامشير و نيز بازرسي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان را نيز در كارنامه خود دارد.