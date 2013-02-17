مساعدت دومیلیارد و 500 میلیون ریالی کمیته امداد به مددجویان گچسارانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امراله فروزنده گفت: در راستای رفع محرومیت از نیازمندان و حل مشکلات آنان در 11ماهه سال جاری مبلغ دو میلیارد و 540 میلیون ریال به مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: از این میزان، مبلغ 604 میلیون و 796 هزار ریال آن به صورت موردی و یک میلیارد و 91 میلیون ریال هم به صورت مستمری پرداخت شده است.

فروزنده افزود: از مبلغ کمک های پرداخت شده به مددجویان مبلغ 820 میلیون ریال هم به صورت کمک هزینه تأمین جهیزیه و24میلیون ریال هم به عنوان هدیه به داماد پرداخت شده است.

وی تصريح کرد: آگاهي از وضعيت محرومين و نيازمندان و تلاش براي ريشه كن کردن آن ضروري است و کميته امداد با هدف ياري رساندن به محرومين در ابعاد فرهنگي، اشتغال، مسکن، درمان و ... به مددجويان تحت حمايت خدمات ارائه مي دهد.

مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران افزود: سیاست کمیته امداد اشتغال پایدار مددجویان است و تلاش این نهاد این است که علاوه بر کمک های مالی به مددجویان، با ارائه تسهیلات مورد نیاز و اجرای طرح های اشتغال زایی، آنها را به خودکفایی و استقلال برساند.

پرداخت 356 فقره وام قرض الحسنه به مددجویان گچسارانی

مدیرکمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان گچساران از پرداخت وام قرض الحسنه به 356 خانوار تحت حمایت کمیته امداد و افراد نیازمند این شهرستان خبرداد.

امراله فروزنده گفت: یکی از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) به منظور رفع گرفتاری های مالی، هزینه های درمان، ازدواج و تعمیرات مسکن خانواده های مددجوی تحت حمایت و نیازمندان پرداخت وام های قرض الحسنه است.

وی اظهار داشت: به همین منظور از ابتدای سال جاری تاکنون 356 فقره وام قرض الحسنه به مددجویان و افراد نیازمند واجد شرایط پرداخت شده است.

فروزنده میزان تسهیلات پرداختی به این مددجویان را دو میلیارد و 293 میلیون هزار ریال عنوان کرد و گفت: اشتغال مددجویان تحت حمایت به عنوان يكي از برنامه های اصلي کمیته امداد در سال هاي اخير در دستور کار قرار گرفته و به همين جهت با پرداخت تسهیلات کارگشایی اقدامات ارزشمندي در بحث اشتغال و توانمند سازي افراد تحت حمايت اين نهاد صورت گرفته است.

پرداخت بیش از 15 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان گچسارانی

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران گفت: ازابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 15 میلیارد ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان پرداخت شده است.

امرالله فروزنده گفت: یکی از رویکردهای اصلی کمیته امداد پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های نیازمند برای رسیدن به خودکفایی و استقلال است.

وی اظهار داشت: در همین زمینه و در راستای رفع معضل بیکاری مددجویان تحت حمایت، از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 15 میلیارد و 310 میلیون ریال تسهیلات به آنها پرداخت شده است.

فروزنده تعداد طرح های اجراشده در این خصوص را 292 طرح عنوان کرد و گفت: این طرح ها در قالب طرح های دامداری، کشاورزی،صنفی، صنعتی وخدماتی جهت مددجویان و فرزندان واجد شرایط آنها ارائه شده است.

اهداء 30 اصله درخت توسط خیر سی سختی به کمیته امداد شهرستان دنا

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دنا گفت: یکی از خیرین نیکوکار تعداد 30 اصله درخت به کمیته امداد این شهرستان اهداء کرد.

مجتبی امینی گفت: طرح شجره طیبه یکی از طرحهای موفق در این شهرستان است که در این طرح کشاورزان درآمد حاصل از محصولات درختان خود را به عنوان زکات به کمیته امداد پرداخت می کنند.

وی با اشاره به جایگاه زکات در دین اسلام، گسترش روزی را از آثار پرداخت زکات برشمرد و تصریح کرد: زکات از فروع دین است و پرداخت آن فرصتی برای ادای تکلیف الهی و پاک کردن جان و مال هاست.

امینی افزود: به همین منظور تاکنون با ارتباط چهره به چهره با خیرین شهرستان، تعداد 91 اصله درخت سیب، هلو و گردو وقف ستاد زکات کمیته امداد شده است.