به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی شاملو از اختصاص 3 میلیارد ریال منابع مالی به منظور نظارت بر عملکرد و شفاف سازی صورت های مالی و اطلاع رسانی به اعضاء خبر داد و گفت: برای اولین بار جهت رفع نواقص اجرایی امور در تعاونی های مرزنشین این مبلغ به حسابرسی از تعاونی های مذکور اختصاص داده شد.

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: از اینگونه تعاونی ها بر حسب اولویت و تشخیص ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سنوات قبل حسابرسی به عمل آمده لیکن در سال 1391 علاوه بر اعتبارات عمومی به طور ویژه تعاونی های مرزنشین که با مشکلاتی مواجه هستند مورد رسیدگی مالی و حسابرسی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: توزیع اعتبارات حسابرسی با در نظر گرفتن جمعیت خانوارهای مرزنشین 17 استان مرتبط با موضوع صورت گرفته و ادارات مربوطه نیز اقدامات لازم جهت عقد قرارداد با حسابرسان ذی صلاح و عضو جامعه حسابداران ایران را به عمل آورده اند.