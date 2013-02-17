مشکلات فرهنگی جامعه به دلیل عدم اجرای احکام شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدی ظهر یکشنبه در کارگروه بانوان و خانواده اردبیل اضافه کرد: در صورتی که احکام شرعی و به ویژه نماز در جامعه اسلامی پیاده شود می تواند به اصلاح جامعه کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر با هجمه های فرهنگی دشمن فاصله گرفتن از دین و نماز در بین جوانان و نوجوانان به وفور دیده می شود که ضروری است برنامه های جدی برای مقابله با این مهم به اجرا درآید.

عبدی از جمله برنامه های کمیته تخصصی تامین و ترویج اقامه نماز را دعوت فرزندان به نماز برشمرد و ادامه داد: این طرح می تواند در قالب همایش، نمایشگاه و برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی با دعوت از ائمه مرکز تخصصی قم به اجرا درآید.

وی با بیان اینکه هزینه برگزاری این برنامه ها با دستگاه اجرایی و هماهنگی با کمیته تخصصی است تاکید کرد: به دلیل اینکه هزینه های دعوتی مبلغان برای دستگاههای اجرایی ناچیز است می تواند به کررات در طول سال به اجرا درآید.

شیوه نامه ترویج فرهنگ نماز به ادارات اردبیل ارائه می شود

دبیر ستاد اقامه نماز استان همچنین از ارائه شیوه نامه کمیته تخصصی تامین و ترویج اقامه نماز به ادارات و داستگاه های اجرایی استان خبر داد.

وی با بیان اینکه در این شیوه نامه وظایف، اهداف و اعضای این کمیته تخصصی مشخص می شود، تصریح کرد: این کمیته با هدف ترویج فرهنگ نماز از طریق خانواده ها و به ویژه بانوان ایجاد شده است.

عبدی با تاکید به جایگاه نقش تربیتی بانوان در ترویج آموزه های دینی اضافه کرد: ارتقا دانش و بینش فرزندان نسبت به اقامه نماز در فرهنگ دینی، آشنایی والدین با نیازهای درونی فرزندان و پاسخ مناسب به سوالات دینی، ارتقا توانمندی و مهارت علمی خانواده ها در جذب فرزندان به نماز و ایجاد بستر مناسب جهت تعامل فکری و هم افزایی دستگاههای عضو کارگروه بانوان در راستای پیشبرد فرهنگ نماز از جمله اهداف تشکیل این کمیته است.

وی متذکر شد: پیش از این دستگاه های اجرایی موظف به ارائه برنامه، تنظیم و اجرای آن در حوزه اقامه نماز بودند که این کمیته می تواند برنامه های لازم را تنظیم و موجب هم افزایی فعالیت ادارات شود.

دبیر ستاد اقامه نماز استان تاکید کرد: این کمیته بر اساس بند پنج مصوبه شورای اقامه نماز وزرات کشور مبنی بر دخالت دفتر امور زنان در برنامه های آموزشی دعوت فرزندان به نماز تشکیل شده است.

ارائه ایده جدید نیازمند بازنگری در برنامه های قبلی است

در این جلسه همچنین مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل با تاکید به اینکه قبل از تشکیل چنین کمیته ای دستگاهها برنامه های اقامه نماز را مطابق با مصوبات اجرا می کردند، تصریح کرد: در حال حاضر وظایف کمیته تخضضی به صورت واضح مشخص نیست و اگر این کمیته طرح جدیدی ارائه خواهد کرد باید نسبت به اقدامات قبلی بازنگری کرده و از تحلیل نتایج آن ارائه ایده کند.

احمد محمودزاده اضافه کرد: با وجود اینکه اهداف کمیته تخصصی ترویج اقامه نماز قابل توجه است اما هزینه دعوت از مبلغ میلیاردی است و نمی توان با چند صد میلیون ریال کارگاههای آموزشی آن را برگزار کرد.

وی با تاکید به اینکه آموزش و پرورش در سه حوزه معلمان، دانش آموزان و اولیا و مربیان به صورت مدام به ارائه برنامه ترویج نماز می پردازد، اضافه کرد: خود آموزش و پرورش برای گسترش برنامه ها نیازمند افزایش امکانات سخت افزاری از جمله نماز خانه در مدارس است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این دعوت مداوم از ائمه جماعت به مدارس مستلزم هزینه ای است که بدون حمایت توان پرداخت آن امکان پذیر نیست.

علمکرد یک دستگاه اجرایی بیانگر وضعیت کل دستگاه ها نیست

دبیر ستاد اقامه نماز استان در پاسخ به نظرات آموزش و پرورش استان اضافه کرد: عملکرد یک دستگاه اجرایی بیانگر وضعیت تمامی دستگاه ها نیست.

عبدی تصریح کرد: آموزش و پرورش از جمله دستگاه های برتر در حوزه ترویج فرهنگ نماز است که فعالیت قابل توجهی در این حوزه داشته است.

وی افزود: با این وجود دستگاههایی مستحق توبیخ هستند که ضروری است با آغاز به کار کمیته تخصصی تامین و ترویج اقامه نماز برنامه های دستگاهها به صورت مداوم مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گیرد.