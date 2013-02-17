مهدی ابراهیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: طی این مدت شش میلیون و 68 هزار و 396 نفر ساعت آموزش در این اداره کل ارائه شده است که تحقق 84 درصد از تعهدات این اداره کل را نشان می دهد.

وی افزود: از این میزان آموزش بیش از چهار میلیون نفر ساعت در کارگاه های ثابت شهری در 21 مرکز استان، 615هزار نفر ساعت در 9مرکز زندان، 487 هزار نفر ساعت آموزش در مراکز سیار شهری، بیش از 433 هزار نفر ساعت در 12 مرکز روستایی، بیش از 309 هزار نفر ساعت در سه مرکز پادگان اجرا شده است.

مسئول آموزش های مهارتی استان کرمان همچنین ادامه داد: بیش از 114 هزار نفر ساعت در شش مرکز جواردانشگاهی، بیش از 70 هزار نفر ساعت آموزش در شش مرکز جوار صنعت و بیش از 31 هزار نفر ساعت آموزش نیز در پنج مرکز اجرای طرح استادشاگردی نوین اجرا شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه آوزش های مهارتی در جامعه گفت: بهترین راه غلبه بر مشکل بیکاری جوانان و تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی ارتقای کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای است و خیران باید در این راه پیشقدم شوند تا از این امر خیر و باقیات الصالحات ارزشمند بهره گیرند.