تقدير و تشكر و حمايت جامعه مدرسين از بيانات اخير رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعيه جامعه مدرسن حوزه كه به امضاي آيت الله محمد یزدی رسيده ، آمده است: بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری «مدظله العالي» در دیدار با مردم آذربایجان شرقي بار دیگر نقش مهم ولایت فقیه در پیشبرد اهداف انقلاب را بر همگان روشن ساخت.
ایشان در این دیدار، ضمن برشمردن جنایات و توطئههای آمریکا در طول سالهای انقلاب اسلامی، اهداف دشمن را از طرح مسئله مذاکره بیان فرمودند.
در بخش ديگر بيانيه آمده است: آری، به راستی که آمریکای جنایت کار در طول این سالها، لحظهای دست از خصومت برنداشته و اکنون در حالی که بر تشدید تحریمها علیه ایران تأکید میکند، بر طرح مسئله مذاکره پرداخته است. در برابر رفتارهای دوگانه غرب، آنچه اهمیت دارد لزوم حفظ هوشیاری، اطاعت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایجاد وحدت و همدلی در صفوف مردم و مسئولان است، همانگونه که معظمله فرمودند، آن هنگام که دشمنیها بیشتر میشود، باید در داخل کشور همدلیها و رفاقتها افزون گردد و مسئولان آرامش روانی جامعه را افزایش دهند.
در چنین فضایی است که میتوان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل کرده، با مفاسد اقتصادی – که از مطالبات جدی مقام معظم رهبری«مدظله العالي» از سران قواست – مبارزه نمود و نقشههای دشمنان انقلاب را خنثی کرد.
در بخش پاياني بيانيه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن حمایت همه جانبه از بیانات حکیمانه، دلسوزانه و ناصحانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهای «مدظله العالي»، مردم و مسئولان را به حفظ وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر توطئههای زورمدارانه آمریکا دعوت مینماید.
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