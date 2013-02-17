به گزارش خبرگزاری مهر، همایون امیرزاده گفت: این شورا با هدف انسجام‌بخشی، ساماندهی و رصد فعالیت‌های فرهنگی در دو سطح ملی و استانی راه‌اندازی شده است.

وی از دیگر اهداف راه‌اندازی این شورا را پیگیری مطالبات ادارات كل ارشاد استان‌ها، ایجاد تعامل دوسویه و شناسایی بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی در ابعاد ملی دانست و گفت: برنامه‌ریزی براساس وظایف محوله به معاونت امور فرهنگی در برنامه پنجم توسعه از دیگر اهداف تشكیل این شورا است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بررسی فرایند واسپاری و تفویض برخی از امور جاری و وظایف این معاونت به استان‌ها را از جمله اهداف راه‌اندازی این شورا برشمرد.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی غلامرضا منتظری، مدیركل ارشاد اسلامی استان گلستان، محمدرضا سوقندی، مدیركل ارشاد اسلامی استان سمنان، علی داننده، مدیركل ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، سید احسان قاضی‌زاده، مدیركل ارشاد اسلامی استان تهران، مجتبی ابراهیمی، مدیركل ارشاد اسلامی استان البرز تهران، محمد اللهیاری فومنی، مدیركل اداره امور كتاب، علی شجاعی‌صائین، مدیرعامل مؤسسه خانه كتاب، مصطفی امیدی، مدیركل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و كتابخوانی، احمد علمشاهی، مدیركل دفتر امور چاپ، ابوالفضل عربشاهی، سلیمان مولوی، مجیدرضا شعبانی از كارشناسان معاونت امور فرهنگی را اعضای شورای برنامه‌ریزی معاونت امور فرهنگی در سطح استانی و ملی معرفی كرد.

به گفته امیرزاده، احكام این اعضاء از سوی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

وی افزود: در اولین جلسه این شورا راهبردهای كلان فرهنگی و سیاست‌ها و خط ‌مشی‌‌ها و راهكارهای اجرایی برنامه‌های فرهنگی كشور تبیین خواهد شد. ضمناً تدوین تفاهمتامه‌های فعالیت‌های فرهنگی استان‌ها در سال 92 از اولین اقدامات این شورا خواهد بود.