مسکن مهر 90 واحدی شفق سقز 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار محمد صادق وجدی، اظهار داشت: مسکن مهر یکی از طرح های دولت در راستای تامین مسکن اقشار محروم جامعه است که در کردستان نیز در تمامی شهرها پروژه‌های متعدد احداث مسکن در حال اجرا است.

وی با اشاره به احداث شش هزار و 385 واحد در شهرستان سقز در قالب 10 پروژه، افزود: یکی از پروژه هایی که عملیات احداث آن رو به اتمام است پروژه 90 واحدی شفق است.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: همچنین هزار و 347 واحد احداثی مسکن مهر در قالب 9 پروژه در شهرستان مریوان در دست اجرا است که میانگین پیشرفت اکثر پروژه ها بسیار مناسب است و تعدادی از واحدها نیز به متقاضیان تحویل داده شده است.

وجدی یادآور شد: از جمله این پروژه ها می توان به پروژه 60 واحدی مسکن مهر ولایت اشاره کرد که در مراحل تکمیل اسکلت و سقف قرار دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 10 میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است، بیان کرد: امید است این پروژه در سال 92 به بهره برداری رسیده و به متقاضیان تحویل شود.

كسب رتبه سوم كشوري ارتقاي ايمني توسط راه و شهرسازي كردستان

مدير كل راه و شهرسازي كردستان در بخش دیگری از سخنان خود از كسب رتبه سوم كشوري ارتقاي ايمني در راه توسط اداره كل راه و شهرسازي كردستان خبرداد.

وجدي گفت: با تلاش راهداران سخت كوش در استان كردستان براي چهارمين سال متوالي كاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده اي را داشته ايم و در سال جاري با ميزان كاهش 23.4 درصدي تلفات و كشته های جاده ای توانسته ايم رتبه سوم كشوری در كاهش تلفات را بدست آوريم كه اين مهم حاصل تلاش و همت تمامي عوامل راهداري بدست آمده است.

وی در پایان افزود: اين اقدام بسيار مهم در حالي است كه در بحث اعتبارات راهداري با كمبودها و مشكلات عديده رو به رو هستيم.

پروژه 39 واحدي مسکن مهر مریوان پی 65 درصد پيشرفت دارد

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مریوان از اجرای پروژه 39 واحدی مسکن مهر مریوان پی با 65 درصد پیشرفت خبرداد.

دیاری استواری اظهار داشت: در شهرستان مریوان هزار و 347 واحد مسكن مهر در قالب 9 پروژه در حال اجرا است.

وی ادامه داد: پروژه مهم 39 واحدي با انجام عمليات فنداسيون، اسكلت و سقف هم اكنون قسمتی در مرحله شروع نازک کاری بوده و 65 درصد پيشرفت دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی مریوان با اشاره به هزينه كرد بيش از 9 ميليارد ريال در اين پروژه اظهار اميدواري كرد: در سال آينده تحويل متقاضيان شود.