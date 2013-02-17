به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم استقلال با حضور در مجموعه ورزشی انقلاب تمرینات خود را در آکادمی ملی المپیک پی گرفتند. در این تمرین که با حضور همه اعضای کادر فنی از ساعت 11 آغاز شد، بازیکنان پس از 10 دقیقه دویدن به کارهای سرعتی و کششی پرداختند. بعد از آن 40 دقیقه کار با وزنه در دستور کار اعضای تیم قرار گرفت و پس از آن مجددا آبی‌ها تمرین کششی انجام دادند. تمرین سبک استقلالی‌ها ساعت 12:05 دقیقه خاتمه یافت.

در این تمرین سیاوش اکبرپور، مهدی رحمتی، مجتبی جباری و جواد نکونام غایب بودند. خسرو حیدری که با 10 دقیقه تاخیر در این جلسه تمرینی حاضر شده بود نیز با دستور کادر فنی بیش از سایرین تمرین کرد. استقلال فردا دوشنبه از ساعت 15 در کمپ اختصاصی خود تمرین می‌کند.