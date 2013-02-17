مو تورسواران و عابران پياده 62 درصد قربانیان حوادث رانندگي در گلستان 

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میقانی در همايش ارتقاء فرهنگ ايمني موتورسواران و عابران پياده در "مينودشت" گفت: ما براي اين مهم برنامه هاي مختلف آموزشي نظير ايمن سازي مدارس حاشيه راه ها، پخش تيزر و كليپ آموزشي، ارائه مطالب آموزشي، رفع نقص سيستم روشنايي موتورسيكلت ها و توزيع اقلام ايمني و آموزشي را در دست اجرا داريم.

وي توزيع كلاه ايمني، بازوبند شبرنگ، بر چسب شبرنگ، پوستر، دفترچه يادداشت، بنرو بروشور در بين دانش آموزان و موتور سواران را از ديگر اقدامات در راستاي آموزش قوانين رانندگي و كاهش حوادث عنوان كرد.

اعتراف سارق به 29 فقره سرقت اماكن در گرگان

سارقي كه اقدام به سرقت از اماكن شهروندان مي كرد، پس از دستگيري توسط مأموران پليس آگاهي مركز استان گلستان به 29 فقره سرقت اعتراف كرد.

در پي چندين فقره سرقت اماكن در گرگان تيمي ويژه از مأموران پليس آگاهي مركز استان گلستان تلاش جهت شناسايي و دستگيري سارق را آغاز كردند.

سرانجام پس از يكسري اقدامات اوليه و بررسي شيوه هاي سرقت مأموران موفق شدند متهم را شناسايي و دستگير كنند و در تحقيقات تخصصي فني صورت گرفته متهم به 29 فقره سرقت اعتراف كرد.

کشف 1.5 تن سیم مسروقه در کردکوی

يك تن و 500 كيلوگرم سيم و كابل مسروقه طي يك عمليات هدفمند پليسي توسط مأموران پليس آگاهي كردكوي استان گلستان كشف شد.

متهمان در این زمینه شناسایی و دستگیری شدند.