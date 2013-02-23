به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران چندی پیش شاهد تغییر در سطح مدیریت خود بود. حمیدرضا مهر علی که پیش از این در فدراسیون تکواندو پست هایی داشت سرپرستی این فدراسیون را بر عهده گرفت. مهرعلی که دارای دان 5 تکواندوست و دوره مربیگری بین المللی تکواندو را گذرانده اکنون در فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی اهداف خاصی را تعقیب می کند.

مهر علی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه‌های ما برای رسیدن به اهداف مورد نظر دو محور عمده دارد. ما با توسعه زیر ساخت‌ها و منابع انسانی در نظر داریم به پیشرفت این رشته کمک کنیم. در این راه با صدور اطلاعیه ای از همه اهالی موتور سواری و اتومبیلرانی می خواهیم که نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کنند. من می دانم بنا به دلایلی برخی از علاقه مندان به این رشته از فدراسیون دور مانده اند. تلاش می کنیم اسباب آشتی همه را با فدراسیون فراهم کنیم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم شود تا با دعوت از جامعه رسانه ای اهداف و برنامه های خود را به شکل کلی با آنها در میان بگذاریم.

مهرعلی که طی 5 سال گذشته مسئولیت شرکت لیزینگ ایران خودرو را در کارنامه کاری خود را دارد، می گوید: تلاش می کنم تا با ارتباطی که با صنایع خودرو سازی دارم شرایطی را فراهم کنم تا آنها به عنوان حامی مالی به این رشته توجه ویژه کنند.

رشته موتور سواری و اتومبیلرانی طرفداران پرشماری دارد که با ایجاد بستر لازم می تواند مشتاقان را با خود همراه سازد. مهر علی که دارای دکترای علوم ارتباطات است و به عنوان استاد در دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت دارد در این خصوص گفت: توسعه منابع انسانی در همه ابعاد مد نظر ما خواهد بود و من تلاش می کنم در همه زمینه ها این مسئله را جدی بگیرم. امیدوارم بتوانیم در جذب این نیروها حتی به شکل تماشاگر مسابقات گام های موثری برداریم.