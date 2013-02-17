زنان برگزیده کارآفرین در اردبیل تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به همزمانی انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری با روز زن، این مناسبت چند روز زودتر برگزار شده و از برگزیدگان زن کارآفرین، هنرمند، خیر، ایثارگر، خانه دار، پزشک و... تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه این امر در راستای تکریم این زنان و ارج نهادن به تلاشهای آنها در حوزه فعالیت خود است، اضافه کرد: این برگزیدگان با مشارکت و همکاری دستگاه های اجرایی انتخاب می شوند.

جعفری اصل ادامه داد: به منظور برگزاری پربار برنامه های روز زن ستاد بزرگداشت برنامه های روز زن از ادارات و دستگاه های اجرایی برنامه های پیشنهادی خود را خواستار شده و بزودی با تشکیل جلسه ای برنامه های این مناسبت را ساماندهی خواهد کرد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استاندار معتقد است حوزه بانوان ادارات می توانند با بازنگری در برنامه های سالهای قبل پیشنهادات خود را ارائه و در جهت برگزاری مناسب تر برنامه های گرامیداشت مقام زن مشارکت کنند.

وی با تاکید به جایگاه تربیتی زنان در خانواده ها، اضافه کرد: بار تربیتی خانواده و فرزندان به عهده زنان و مادران است و به همین دلیل این گروه نقش ویژه ای در تربیت جوامع را به عهده دارند.