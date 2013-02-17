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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

جعفری اصل به مهر خبر داد:

زنان برگزیده کارآفرین در اردبیل تجلیل می شوند

زنان برگزیده کارآفرین در اردبیل تجلیل می شوند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل از تجلیل از زنان برگزیده کارآفرین این استان در مراسم روز زن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به همزمانی انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری با روز زن، این مناسبت چند روز زودتر برگزار شده و از برگزیدگان زن کارآفرین، هنرمند، خیر، ایثارگر، خانه دار، پزشک و... تجلیل خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه این امر در راستای تکریم این زنان و ارج نهادن به تلاشهای آنها در حوزه فعالیت خود است، اضافه کرد: این برگزیدگان با مشارکت و همکاری دستگاه های اجرایی انتخاب می شوند.

 

جعفری اصل ادامه داد: به منظور برگزاری پربار برنامه های روز زن ستاد بزرگداشت برنامه های روز زن از ادارات و دستگاه های اجرایی برنامه های پیشنهادی خود را خواستار شده و بزودی با تشکیل جلسه ای برنامه های این مناسبت را ساماندهی خواهد کرد.

 

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استاندار معتقد است حوزه بانوان ادارات می توانند با بازنگری در برنامه های سالهای قبل پیشنهادات خود را ارائه و در جهت برگزاری مناسب تر برنامه های گرامیداشت مقام زن مشارکت کنند.

 

وی با تاکید به جایگاه تربیتی زنان در خانواده ها، اضافه کرد: بار تربیتی خانواده و فرزندان به عهده زنان و مادران است و به همین دلیل این گروه نقش ویژه ای در تربیت جوامع را به عهده دارند.

کد مطلب 1817368

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