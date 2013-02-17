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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

قنبرزاده خبر داد:

اسلامشهر میزبان جشنواره فیلم رشد می شود

اسلامشهر میزبان جشنواره فیلم رشد می شود

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر گفت: در هفته اول اسفند ماه شهرستان اسلامشهر میزبان فیلمهای چهل و دومین جشنواره بین المللی رشد است.

محمود قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکران فیلمهای جشنواره رشد از پنجم اسفندماه در اسلامشهر آغاز می شود و تا شش روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برای اکران فیلمهای مذکور سینما فجر اسلامشهر با ظرفیت 550 نفر به این جشنواره اختصاص یافته است.

این مسئول عنوان کرد: طی این جشنواره در هر روز چهار سانس ویژه دانش آموزان و یک سانس مخصوص خانواده ها پیش بینی شده است.

قنبرزاده ادامه داد: طبق برنامه ریزی و پیش بینی انتظار می رود که طی جشنواره بیش از 16 هزار دانش آموز به همراه خانواده هایشان فیلمهای روی پرده را تماشا کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر گفت: این جشنواره به صورت همزمان در هفت منطقه دیگر استان تهران برگزار خواهد شد که مدیریت آموزش و پرورش میزبانی گروه‌های آموزشی متوسطه را بر عهده دارد.

کد مطلب 1817373

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