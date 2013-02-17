اسلامشهر میزبان جشنواره فیلم رشد می شود

محمود قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکران فیلمهای جشنواره رشد از پنجم اسفندماه در اسلامشهر آغاز می شود و تا شش روز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برای اکران فیلمهای مذکور سینما فجر اسلامشهر با ظرفیت 550 نفر به این جشنواره اختصاص یافته است.
این مسئول عنوان کرد: طی این جشنواره در هر روز چهار سانس ویژه دانش آموزان و یک سانس مخصوص خانواده ها پیش بینی شده است.
قنبرزاده ادامه داد: طبق برنامه ریزی و پیش بینی انتظار می رود که طی جشنواره بیش از 16 هزار دانش آموز به همراه خانواده هایشان فیلمهای روی پرده را تماشا کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر گفت: این جشنواره به صورت همزمان در هفت منطقه دیگر استان تهران برگزار خواهد شد که مدیریت آموزش و پرورش میزبانی گروههای آموزشی متوسطه را بر عهده دارد.
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