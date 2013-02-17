اسلامشهر میزبان جشنواره فیلم رشد می شود

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر گفت: در هفته اول اسفند ماه شهرستان اسلامشهر میزبان فیلمهای چهل و دومین جشنواره بین المللی رشد است.