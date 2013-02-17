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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

مسابقات بین المللی اسکواش - کیش/

پاکستانی‌ها به فینال رسیدند

پاکستانی‌ها به فینال رسیدند

مسابقات 10 هزار دلاری اسکواش جام خلیج فارس در جزیره کیش امشب با برگزاری دیدار نهایی به پایان خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی این مسابقات که ظهر امروز یکشنبه در کیش برگزار شد امیر اطلس خان و نصیر اقبال از پاکستان موفق شدند با پشت سر گذاشتن حریفان مصری خود به فینال این مسابقات 10 هزار دلاری راه پیدا کنند. نصیر اقبال موفق شد با نتیجه 3 بر 2 انور ردا را از پیش رو بردارد و امیر اطلس خان نیز وجیه شکری را با نتیجه 3 بر صفر پشت سر گذاشت. مسابقات امسال که با حضور جمعی از بهترین‌های اسکواش ایران برگزار شد کیفیت بالایی داشت.

کد مطلب 1817374

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