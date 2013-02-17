به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی این مسابقات که ظهر امروز یکشنبه در کیش برگزار شد امیر اطلس خان و نصیر اقبال از پاکستان موفق شدند با پشت سر گذاشتن حریفان مصری خود به فینال این مسابقات 10 هزار دلاری راه پیدا کنند. نصیر اقبال موفق شد با نتیجه 3 بر 2 انور ردا را از پیش رو بردارد و امیر اطلس خان نیز وجیه شکری را با نتیجه 3 بر صفر پشت سر گذاشت. مسابقات امسال که با حضور جمعی از بهترین‌های اسکواش ایران برگزار شد کیفیت بالایی داشت.