درآمد پزشک ایرانی گاهی اوقات تا 100 برابر پزشک آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان افزود: چالش ما این نیست که این پول چندین برابر شود در دنیای متمدنی که از آن صحبت می شود بین 6 تا 8 درصد جی.دی.پی (درآمد ناخالص ملی) صرف هزینه های سلامت می شود نه بیشتر ما این را در قانون درست دیدیم که باید سهم سلامت را بشود پرداخت کرد و در یک صندوق گذاشت مشکل اصلی ما اجرانشدن قانون است.

وی گفت: مشکل الان کشور اول دولت و جریانی است که قانون را اجرا نمی کند و دوم سیستم پراکنده و نابسامانی است که در جامعه وجود دارد.

پزشکیان افزود: با این میزان پول کم تعدادی از پزشکان ایرانی بیشتر از یک پزشک آمریکایی درآمد دارد. این بسیار بی عدالتی است که در جایی با پول کم آن هم با جی.دی.پی آمریکا مقایسه کنیم یعنی با سرانه آمریکا سهم یک پزشک ایرانی 20 تا 100 برابر درآمد یک پزشک آمریکایی است.

وی گفت: در این نظام هم کسانی نقطه مقابل هستند مثلاً درآمد پرستاران به میزان یک کارمند عادی هم نیست و حتی حقوق پزشکان عمومی اسف بار است در سال 77 و 78 درآمد پزشک عمومی 34 هزار تومان بود پزشکی که شبانه روز در درمانگاه کار می کرد.

پزشکیان افزود: تا بر اساس قانون مکانیسمهای پرداخت اصلاح نشود حتی با 10 یا هزار برابر کردن اعتبار مشکلی حل نمی شود. 18 درصد جی.دی.پی در آمریکا سهم سلامت است و بیش از 8 هزار دلار سرانه سلامت است در حالی که در اروپا 2500 دلار است. وضعیت سلامت سوئد و سوئیس بهتر از آمریکاست در حالی که آمریکا 3 برابر اروپا هزینه می کند اما چون به درستی مدیریت نمی شود سطح سلامت مناسب تری ندارد.

وی گفت: در ایران کسی مدعی بد بودن اوضاع و شرایط است که بیشتر از دیگران درآمد دارد دوباره در تعیین تعرفه ها طوری تعرفه ها تعیین می شود که جراح، آندوسکوپیست و رادیولوژیست بیش از دیگران دریافت می کند.

پزشکیان اضافه کرد: در کشورهای در حال توسعه نمی توان همه 10 درصد را فقط به سلامت داد بلکه این اعتبار باید به موارد دیگری چون آموزش و پرورش، غذا، مسکن و مسائل اساسی هم تعلق بگیرد 7 درصد از کل درآمد یک سیستم برای سلامت می آید که در اروپا هم چنین است.

وزیر اسبق بهداشت ادامه داد: 13 هزار میلیارد تومان اعتباری است که دولت برای سلامت می دهد بودجه دولت 90 هزار میلیارد تومان است چند درصد می شود؟ اگر 550 هزار میلیارد درآمد ملی را حساب کنید پول سلامت که سال پیش 46 هزار میلیارد بود چند درصد می شود؟ این کاملاً روشن است مشکل این است که هر کس در کشور جرئت می کند خلاف قانون عمل کند. سپس بهانه تراشی کند اگر پزشکی با این رویه کار کند حتی در کشورهای مترقی هم نمی تواند کار کند همین افراد بعد مدعی می شوند که تعرفه کم است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: همه جرئت می کنیم قانون را دور بزنیم اما قانون درست یا غلط همه باید در برابر قانون سرخم کنیم مجوز و همه اختیارات در دست سیاستگذاران است.

پزشکیان ادامه داد: راه حل اجرای قانون است همان قانون برنامه توسعه پنجم اینکه هیئت امنا و پزشک خانواده شکست خورده برای این است که درست اجرا نشده است. عنوان می کنند اگر چیزی را می خواهی خراب کنی به آن حمله نکن. ازش خوب دفاع نکن. هیئت امنا یعنی اداره بیمارستان با مشارکت همه افرادی که سیاستگذاری می کنند و باید در برابر آن پاسخگو باشند. بسته خدمت، خرید استراتژیک، پرداخت بر اساس عملکرد، سطح بندی، ارجاع، پکیج ها و گایدلاین ها همه این دستوالعمل ها در آن هست و حتی دغدغه افزایش منابع.

وی ادامه داد: 10 درصد درآمد خالص هدفمندی، باید برای سلامت مردم هزینه می شد اما ریالی از آن را اختصاص نداده است. اعتبارات دیگری هم مانند این وجود دارد. اکثر دغدغه های پزشکان عمومی، پرستاران و مردم در قانون دیده شده است، مسئله این است که قانون را اجرا نمی کنند.

پزشکیان تاکید کرد: اگر قانون اجرا شود ما در حد آنچه در دنیاست خواهیم بود البته مشکل هیچ وقت پایانی ندارد اما با اجرای قانون بی عدالتی کمتر و پاسخگویی بیشتر می شود.