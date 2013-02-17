کاشت 15 هزار اصله نهال در شمال تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا مددی معاون امور شهری و فضای سبز شهرداري منطقه 3 تهران اعلام كرد: در سال جاری تعداد 15 هزار اصله نهال از انواع صنوبر، چنار، توت و... را در سطح معابر بزرگراهها و بوستان های این منطقه کاشته است.



مددی با اشاره به اینکه منطقه 3 تهران از نظر سرانه فضای سبز در موقعیت مطلوبی قرار دارد تصریح کرد: حوزه امور شهری و فضای سبز موفق شده است با احداث و توسعه بوستان ها و فضای سبز بزرگراهی سرانه فضای سبز این منطقه را به استاندارد برساند.