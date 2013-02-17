به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس این تفاهم نامه که با حضور رئیس، معاونان و مدیران مرکز منطقه‌یی، ISC و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات به امضا رسید، چاپ و انتشار نشریات معتبر علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و درونداد و پردازش محتوای این مجلات در ISC و ایران ژورنال (نظام نمایه سازی مرکز منطقه‌یی) توسط مرکز منطقه‌یی و ISC صورت خواهد پذیرفت.

جعفر مهراد - رئیس مرکز منطقه‌یی اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در مراسم امضاي اين تفاهم نامه با اشاره به فعالیت‌ها، خدمات ارزنده ارائه شده و طراحی نرم افزارها و سیستم های مورد نیاز توسط محققان و اعضای هیات علمی مرکز و ISC در جهت ارتقا سطح کیفی این دو سازمان اظهار داشت: مرکز منطقه‌یی و ISC با تمام ظرفیت آماده همکاری و ارائه خدمات به تمام سازمان ها و مراکز تحقیقاتی هستند.

وی با اشاره به سطح وسیع تعاملات بین المللی این دو مرکز و پوشش علمی 57 کشور اسلامی توسط ISC از تاسیس شاخه ISC در پاکستان و دانشگاه یارموک اردن خبر داد.

مهراد افزود: با توجه به واگذاری مسئولیت چاپ و انتشار نشریات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ISC و مرکز منطقه‌یی، این تفاهم نامه با هدف یکپارچه سازی ساختار و سرعت بخشیدن به چاپ و انتشار نشریات و دسترسی به هنگام پژوهشگران به آخرین دستاوردهای علمی در راستای ماموریت این سازمان ها به منظور کمک به سازمان ها و موسسات پژوهشی و انجمن های علمی کشور در چاپ و نشر مجلات علمی معتبر منعقد گردید.

سيداميد فاطمی رئيس پژوهشگاه نيز از تلاش های صورت گرفته در این دو مرکز قدردانی کرد و پیشرفت های علمی و فناوری موجود در این سازمان را مایه افتخار جامعه علمی ایران و جهان اسلام دانست.

وی در ادامه خواستار افزایش سطح تعاملات با ISC و واگذاری برخی از سامانه های پیشرفته و قابل توجه موجود در پایگاه ISC به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات شد.

در پایان مقرر شد، نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات توسط ISC و مرکز منطقه‌یی چاپ و منتشر شود و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی ISC و تحلیل استنادی پایان نامه ها در دستور کار قرار گیرد.