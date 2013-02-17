360 روستای لرستان از نعمت گاز برخوردار هستند

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته تا کنون بیش از 360 روستای لرستان از نعمت گاز برخوردار شده اند.

وی بیان داشت: از این تعداد روستا بیش از 240 روستا طی سه سال اخیر گاز دار شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان ادامه داد: همچنین در حال حاضر 20 شهر استان لرستان از نعمت گاز برخوردار هستند.

گودرزی تصریح کرد: از اين تعداد 12 شهر طی دولتهاي نهم و دهم از گاز بهره مند شده و گازرسانی به شهر های گراب و کوهنانی و سپید دشت نیز طی سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 360 روستاي استان از نعمت گاز بهره مند هستند که پيش از دولت نهم تنها 14 روستاي استان از گاز به عنوان سوخت استفاده می کردند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به در دست اجرا بودن طرحهاي توسعه اي زيربنائي در استان در حوزه گازرسانی عنوان کرد: با اجراي اين طرحها در سالهاي آينده توسعه استان در این زمینه تسهيل خواهد شد.