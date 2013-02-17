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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

بهروز:

مشارکت 90 میلیون ریالی خیرین در اجرای طرح های بهسازی فنی و حرفه ای جیرفت

مشارکت 90 میلیون ریالی خیرین در اجرای طرح های بهسازی فنی و حرفه ای جیرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای جیرفت از مشارکت 90 میلیون ریالی خیرین در اجرای طرح های بهسازی فنی و حرفه ای جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم بهروز گفت: ساخت کارگاه پرورش قارچ، افتتاح سالن اجتماعات مرکز، رنگ آمیزی ساختمان اداری و دیوارنویسی شعارهای ترویج آموزش های فنی و حرفه ای در این مرکز همزمان با دهه مبارک فجر اجرا شد.

بهروز با اشاره به مشکلات کمبود بودجه اظهار داشت: اجرای این طرح ها با مساعدت خیرین و مشارکت های مردمی و با 90 میلیون ریال صرفه جویی هزینه برای این مرکز به انجام رسید.

وی افتتاح مرکز خواهران جیرفت در دهه فجر را نیز گامی مهم برای ارتقای مهارتی بانوان جیرفتی ذکر کرد و از خیرین برای همکاری بیشتر دراین عرصه  مهم دعوت کرد.

این مسئول تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای می تواند در حل معضل بیکاری بسیار تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 1817383

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