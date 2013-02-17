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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

رئیس جمهور:

پزشک خانواده اقدامی اصولی برای کاهش هزینه های سلامت است

پزشک خانواده اقدامی اصولی برای کاهش هزینه های سلامت است

رئیس جمهور در دیدار با استانداران سراسر کشور برنامه پزشک خانواده را اقدامی اصولی برای کاهش هزینه های ملی در بخش سلامت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد با اشاره به لازم‌الاجرا بودن این برنامه در کشور گفت:‌ اجرای این طرح هرگز به معنای جذب نیروی جدید برای وزارت بهداشت نیست، بلکه اقدامی اصولی برای کاهش هزینه‌های ملی در بخش بهداشت و درمان مردم است.

وی طرح پزشک خانواده را یک نظام پایش مستمر به سلامت مردم توصیف کرد و ادامه داد: اجرای این طرح به معنای طبقه‌بندی مراحل درمان مردم است نه اینکه صرفاً عده‌ای واسطۀ اولیه برای مراجعه مردم به پزشکان مردم شوند.

رئیس جمهور ادامه داد: پزشکان این طرح باید با دقت و تعهد تا آنجا که امکان دارد از مراجعه بیهوده و ناآگاهانه مردم به پزشکان متخصص ممانعت کنند تا ضمن اصلاح روند تأمین سلامت و درمان مردم در هزینه‌های ملی این بخش نیز مدیریت مناسب‌تری صورت گیرد.

کد مطلب 1817389

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