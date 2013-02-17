پزشک خانواده اقدامی اصولی برای کاهش هزینه های سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد با اشاره به لازمالاجرا بودن این برنامه در کشور گفت: اجرای این طرح هرگز به معنای جذب نیروی جدید برای وزارت بهداشت نیست، بلکه اقدامی اصولی برای کاهش هزینههای ملی در بخش بهداشت و درمان مردم است.
وی طرح پزشک خانواده را یک نظام پایش مستمر به سلامت مردم توصیف کرد و ادامه داد: اجرای این طرح به معنای طبقهبندی مراحل درمان مردم است نه اینکه صرفاً عدهای واسطۀ اولیه برای مراجعه مردم به پزشکان مردم شوند.
رئیس جمهور ادامه داد: پزشکان این طرح باید با دقت و تعهد تا آنجا که امکان دارد از مراجعه بیهوده و ناآگاهانه مردم به پزشکان متخصص ممانعت کنند تا ضمن اصلاح روند تأمین سلامت و درمان مردم در هزینههای ملی این بخش نیز مدیریت مناسبتری صورت گیرد.
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