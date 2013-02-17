دیدگاه های مختلف درباره علم دینی در ماهنامه زمانه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جامعه‌اي از مدرسين» عنوان سومین كتاب ضميمه زمانه است كه تلاش كرده تا اولاً از منظر نسل‌هاي مختلف انديشمندان حوزوي به بررسي عملكرد گذشته جامعه بپردازد و رويكردهاي فكري ادوار آن را تبيين نمايد. ثانياً از منظر برخي ديگر از انديشمندان به اين سوال پاسخ دهد كه راهبردهاي آينده اين مجموعه بايد در چه افقي ترسيم گردد و نگاه‌هاي نقادانه چه خلأهايي را در حركت جامعه مدرسين گوشزد ‌كنند. در این کتاب ضمیمه صاحبنظراني چون محمد تقي مصباح يزدي، ابوالقاسم عليدوست، محمد واعظ‌ زاده خراساني، عبدالمجيد علي‌الادرج، محمدصادق كوشكي و محمد ناصري حضور دارند.

پرونده مهم این شماره كه به بررسی ديدگاه‌هاي مختلف علم ديني پرداخته، روی جلد را به خود اختصاص داده است. در صفحات علم دینی می‌توانید از نظرات چهره های متعددی چون رضا داوري اردكاني، حميد پارسانيا، سعيد زيباكلام، يوسف اباذري، داوود فيرحي، بيژن عبدالكريمي و گزارشي از ميزگرد با حضور علي‌اكبر رشاد و سيد محمدمهدي ميرباقري بهره‌مند شويد.



بخش پر مخاطب جهان اسلام این شماره به شيعيان جعفري با نگاهي به باورها و وضعيت شيعيان تركيه، اختصاص پیدا کرده است. در صفحات پرونده شیعیان جعفری علاوه بر پرداختن به این پرسش که «آيا علویان ترکیه شیعه هستند؟» با موضوعاتی همچون: تأملی در الگوی اسلام ترکیه، برگزاری متفاوت مراسم روز عاشورا در شهر استانبول و توسعه سالهای اخیر ترکیه از منظر رهبران شیعیان، روبرو می شویم.



ششمین درس گفتار استاد محسن اراكي در مورد «اسلام و علم الاجتماع» و گفتگوی ویژه با دکتر موسی حقانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ با بررسی سیر تاریخی ممنوعیت حجاب، و همچنين در بخش تك نگاشت مجله، دكتر شهريار زرشناس با اشاره‌اي به آغاز تهاجم فرهنگي، به بررسي «چرا و چگونه بايد بر انفعال و بي‌برنامگي در برابر جنگ نرم غلبه كنيم؟» صفحات آغازین این شماره را به خود اختصاص داده اند.

زمانه‌ شماره 29 و 30 از دوره جدید اين نشریه (پياپي 116 و 117) در 84 صفحه به همراه 64 صفحه کتاب ضمیمه با مدیرمسئولی محمدرحیم عیوضی و سردبیری علي رمضاني، منتشر ‌شده است.

علاقه‌مندان جهت تهیه این نشریه می‌توانند به مطبوعاتی‌های سراسر کشور و در تهران به نمایشگاه و فروشگاه دائمی آثار کانون اندیشه جوان واقع در خیابان انقلاب اسلامی، حد فاصل خیابان های منیری جاوید و 12 فروردین، شماره 1328 طبقه سوم و احد 9 مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 88960536 (امور مشترکین نشریه) تماس بگیرند.