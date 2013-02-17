رواج و پذیرش نقد باید فرهنگ شود/ ترویج فرهنگ نقد نشان از پویایی خبرگزاری مهر دارد

علیرضا تکلو در گفتگو با مهر با بیان اینکه مدیر به تنهایی در موقعیتی که قرار دارد قادر به تشخیص رفتار و چگونگی عملکرد خویش نیست و نمی تواند جایگاه خود را بررسی کند، گفت: جامعه‌ای که همه عوامل آن از جمله مدیران، متفکران، محققان و نویسندگانش نقد پذیر باشند و نقاط ضعف و مثبت خود را شناسایی کنند، جامعه ای مطلوب است.

وی افزود: هرگونه نقدی خوب و مفید و حرکتی رو به جلو است و تنها خط قرمز و محدودیت نقد توهین و تهمت است.

رئیس آموزش و پرورش نهاوند عنوان کرد: طرح خبرگزاری مهر در مورد ضرورت نقد پذیری مدیران از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که با نقد رابطه نزدیکی دارد ولی متأسفانه این اصل تا کنون در جامعه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

علیرضا تکلو با تاکید براینکه باید به رشد و ارتقاء و تعمیق فعالیت‌ها باور داشت، گفت: باید مسئولان ظرفیت نقدپذیری را در خود تقویت کنند زیرا نقد موجب کیفی‌شدن کارها می‌شود.

تکلو با اشاره به طرح خبرگزاری مهر در تکریم نقد و نقدپذیری در جامعه این عمل را حرکتی بسیار خوبی عنوان کرد و گفت: مطبوعات و رسانه ها باید پویا و بروز بوده و از حالت سنتی خارج شوند چنانکه ترویج فرهنگ نقد توسط خبرگزاری مهر نشان از پویایی این رسانه دارد.

وی افزود: مدیران، مسئولان و رسانه ها باید با کمک همدیگر به این مهم بپردازند و تنها نقش رسانه ها در این خصوص کافی نیست و مسئولان نیز باید پیشقدم باشند.