مازندران قهرمان پرورش اندام ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رویداد که به میزبانی ساری برگزار شد 430 ورزشکار رقابتی سنگین و نفسگیر را پشت سر گذاشتند. در روز اول مسابقات ورزشکاران رده سنی پیشکسوتان و جوانان پرورش اندام و نیز رقابتهای بادی کلاسیک برگزار شد و در روز دوم مسابقات، ورزشکاران رده سنی بزرگسالان پرورش اندام به رقابت پرداختند.

حضور پرتعداد ورزشکاران باعث رکورد شکنی شد و برای اولین بار در تاریخ برگزاری مسابقات 430 نفر در مسابقات حاضر شدند که در نهایت در رده سنی بزرگسالان تیم مازندران الف اول شد. تیم ناوا (تهران) و تیم ستارگان دوم و سوم شدند.

در رده سنی جوانان ایرانیان شیراز اول شد و تیم های سیدالشهدای البرز و ستارگان تهران مشترکا دوم شدند. در بادی کلاسیک مازندران الف به مقام قهرمانی رسید. تیم ناوا دوم شد و اصفهان الف به مقام سوم دست یافت. در پایان مسابقات مرتضی مشایخ از تیم دنیای قدرت تهران به مقام قهرمان قهرمانان دست پیدا کرد. در این دوره از مسابقات 15 داور بین المللی و 20 داور ملی قضاوت کردند.