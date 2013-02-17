پنج تن مرغ روزانه در گناباد مصرف مي شود/عدم محدوديت در تامين نياز مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رادفر ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان گناباد روزانه حدود پنج تن و سالانه بطور متوسط حدود یک میلیون و 760 هزار تن مرغ مصرف می شود.

وي افزود: اين مرغهاي مصرفي بخشی از نیاز هاي مردم، آشپزخانه ها، رستوران ها و واحدهای پذیرایی را تامين و توسط کشتارگاهها و بصورت مرغ گرم تامین می شود.

رادفر تصريح كرد: در حال حاضر مرغ منجمد از قرار هر کیلوگرم 52 هزار ریال به میزان مورد نیاز تحویل خانوارها می شود.

وي افزود: به همه واحدهای صنفی اطلاع رسانی شده که در توزیع مرغ منجمد محدودیت وجود ندارد.

رافر بيان داشت: قیمت مرغ منجمد تحویل به مصرف کننده 52 هزار ریال و مرغ گرم کشتار روز 67 هزار ریال است.

وي بيان كرد: برای توزیع مرغ منجمد داخلی و وارداتی بین مردم هیچ مشکلی وجود ندارد و هرچه تقاضا باشد توزیع ادامه خواهد داشت.