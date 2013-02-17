1278 کلاس درس برای مهمانان نوروزی همدان مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان با تأکید بر اینکه بازرسان ویژه و ناشناس باید از مدارس تسهیلات نوروزی بازدید کنند، افزود: در شهر همدان 496 کلاس درجه یک، 153 کلاس درجه دو و 629 کلاس درجه سه برای ایام نوروز آماده شده است.

وی ادامه داد: باید در ایام نوروز در مدارسی که خدمات تسهیلات نوروزی ارائه می شود به صورت 24 ساعته شیفت گذاشته شود.

فرماندار همدان عنوان کرد: برای اسکان گردشگران در ستاد نوروزی مدارس اولویت نخست با فرهنگیان است و در صورت داشتن ظرفیت، دیگر گردشگران نیز اسکان داده شوند.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد از گردشگران از خدمات مهمان سرا و خوابگاه در شهرهای مسافرتی بهره مند نیستند، گفت: به علت گستردگی و بضاعتی که آموزش و پرورش دارد در ستادهای خود بیشترین حجم مسافر را ارائه خدمات می دهند.

قهرمانی مطلق افزود: آموزش و پرورش باید به سرایداران و مسئولان ستاد نوروزی آموزش های لازم را از نظر برخورد با مسافر، ایمنی کلاس ها و جلوگیری از سرقت ارائه دهند.

اهمیت خوردن صبحانه برای دانش آموزان تبیین شود

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح صبحانه سالم در مدارس عنوان کرد: باید مدیران مدارس براساس فرهنگ حاکم بر محله و منطقه محل خدمت و بضاعت خانواده های دانش آموزان برنامه تغذیه ای که دارای ارزش غذایی لازم باشد را تدوین کنند.

وی ادامه داد: باید با دانش آموزان به صورت منطقی صحبت شود و اهمیت خوردن صبحانه برای آنان به درستی تدوین شود.

فرماندار همدان با بیان اینکه از نظر تغذیه ای در حال پوست اندازی هستیم، گفت: مراکز فروش فست فود به صورت قارچ گونه در هر محله ای ایجاد شده و غذاهای جایگزین حاضری که ارزش غذایی بسیار پایینی دارند جایگزین غذاهای سنتی و خانگی شده اند.

وی افزود: بزرگترها باید برای جامعه هدف که نسل آینده کشور هستند براساس آیات و احادیث و برداشت های علمی بیان کنند که خوردن صبحانه برای فرد چه میزان تأثیرگذار است.

وی تأکید کرد: کارشناسان مرکز بهداشت مدارس باید در قالب پوستر غذاهای سالم را معرفی کنند و از تجمل گرایی و تنوع گرایی در صبحانه دانش آموزان جلوگیری شود.

در پایان جلسه با وجود اختلاف نظر در مورد هیئت امنائی شدن مدرسه شهید بابائی پور واقع در شهرک مدنی اما بنابر نظر کارشناسان و معتمدان انجمن اولیا و مربیان مقرر شد که این مدرسه به صورت هیئت امنائی اداره شود.