2 میلیون مسافر از طریق راه آهن لرستان جابجا شدند/ رشد 9.7 درصدی

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 10 ماه نخست سالجاری بیش از دو میلیون و 46 هزار مسافر از طریق راه آهن استان لرستان جابجا شده اند.

وی با اشاره به رشد جابجایی مسافر از طریق راه آهن دورود بیان داشت: در سالجاری میزان جابجایی مسافر از طریق راه آهن استان لرستان بیش از 9.7 درصد رشد داشته اشت.

مدیرکل راه آهن استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به جابجایی بار از طریق راه آهن لرستان اشاره کرد و گفت: در 10 ماه نخست سالجاری بیش از سه میلیون و 355 هزار و 223 تن بار از طریق راه آهن دورود جابجا شده است.

محمدی از افزایش 7.7 درصدی جابجایی بار از طریق راه آهن دورود خبر داد.

وی یادآور شد: این میزان بار به وسیله دو هزار و 65 واگن تخلیه بار و همچنین 656 واگن ترانزیت از راه آهن استان لرستان جابجا شده است.