استقبال دانشجویان از آموزش مهارتی در مراکز جوار دانشگاهی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملامحمدی گفت: طی ۹ ماهه نخست سال جاری دو هزار و ۳۲۶ نفر دوره آموزش در مراکز جواردانشگاهی این اداره کل اجرا شده است.

وی اظهار داشت: این آموزش ها در رشته های CAD/CAM، MBA ،بازرسی جوش، بارگزاری بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارگزاری زلزله براساس آیین نامه دو هزار و ۸۰۰ زلزله، تحلیل داده های کشاورزی با sas، طراح هیدرولیکی با برنامه HES-RAS، مترجم زبان فنی و تخصصی، طراحی فضای سبز، مدیربازاریابی بین المللی، MCSE، مدیر کسب و کار الکترونیکی، ممیزی داخلی براساس استاندارد ISO، خبرنگاری اقتصادی، شش سیگما اجر ا شده است.

ملامحمدی با اشاره به استقبال دانشجویان از آموزش های مهارتی در مراکز جوار دانشگاهی افزود: آموزش های فنی و حرفه ای جوار دانشگاهی در کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان و سیرجان در دانشگاههای مختلف اجرا می شود.