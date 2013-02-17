دعوت دوبانوی فارسی فعال دررشته آلیش به تیم ملی/ نبود سالن اختصاصی در استان فارس

کاظم ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در مسابقات کشوری آلیش بانوان، مریم احمدی مدال طلای وزن 70 کیلوگرم را کسب کردو فاطمه پرندک نیز نشان برنز وزن 63 - کیلوگرم را بدست آورد و به همین دلیل این افراد به اردوی تیم ملی کشور دعوت شدند.

وی تصریح کرد: کشتی آلیش از جمله ورزش های ملی می باشد که ریشه در سنت پهلوانی دارد که در بخش های آقایان و بانوان انجام می شودو با توجه به اینکه این رشته محدودیتی برای حضور بانوان ندارد می تواند برای استان فارس مدال آور باشد.

مسئول انجمن آلیش استان فارس ادامه داد:با وجود اینکه کشتی آلیش در استان فارس کمتر از یک سال است که به صورت رسمی راه اندازی شده اما هم اکنون این ورزش در شهرستان های شیراز، مرودشت، فسا، نی ریز، اقلید، نوراباد، لار، کازرون، سعادت شهر، داراب فعال است.

ناصر اضافه کرد: در طی این مدت نیز چندین دوره کلاس های داوری و مربیگری و همچنین مسابقات استانی با حضور پرشور علاقه مندان برگزار شده است .

نبود سالن اختصاصی در استان

وی سپس بیان کرد: با وجوداستقبال مناسب علاقه مندان ازاین رشته که بیشتر آنها را کشتی گیران تشکیل می دهند، دراستان فارس هنوز سالن مشخصی برای انجام تمرینات این رشته مهیج و سنتی وجود ندارد .

مسئول انجمن آلیش استان فارس افزود:به همین دلیل ورزشکاران این رشته برای کسب آمادگی خود باید با پرداختن اجاره سالن در مجموعه های که دارای سالن کشتی هستند، تمرینات خود را دنبال کنند.

ناصر همچنین تاکید کرد: برای گسترش رشته ورزشی آلیش در بین نوجوانان و جوانان استان فارس نیاز به همکاری آموزش و پرورش است که خوشبختانه با نظر مساعد معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس به زودی این موضوع عملیاتی می شود.