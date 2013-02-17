233 میلیون برگه سهم و حق تقدم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز یکشنبه بورس تهران شاخص ها همچنان آرام به حرکت خود ادامه داده و پله پله به سمت بالا حرکت کردند و در داد و ستدهای روز جاری ارزش بازار از 174 هزار میلیارد ریال عبور کرد.

همچنین معامله گران در این روز 233 میلیون برگه سهم و حق تقدم را جا به جا کردند که ارزش این معاملات یکهزار و 365 میلیارد ریال است، این معاملات در 29 هزار نوبت انجام شد. شاخص بورس نیز 55 واحد بالا رفت و با کمک نمادهای پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه، سرمایه گذاری معادن و فلزات و مارگارین که بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشتند در رقم 38 هزار و 710 قرار گرفت، این در حالی بود که نمادهای ملی مس، هلدینگ پارسیان و گل گهر با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند.

شاخص صنعت امروز در عدد 54 واحد قرار گرفت و شاخص بازار اول در حالی 81 واحد بالا رفت که شاخص بازار دوم 184 پله پایین آمد. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای گروه صنعتی ملی، مارگارین، صنعتی بهشهر،تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی،حق تقدم بیسکویت گرجی،شیمیایی سینا و فرآورده های نسوز ایران بود.

