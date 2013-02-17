ستاد اسکان فرهنگیان همدان از 27 اسفند ماه آماده پذیرش گردشگران است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رحیمی ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان با بیان اینکه از اواخر مهرماه امسال آماده سازی مدارس اسکان نوروزی آغاز شده است، افزود: به همین منظور 90 میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس قابل اسکان مسافران هزینه شد.

وی ادامه داد: در نوروز امسال 31 آموزشگاه درجه یک بهره مند از یخچال، تلویزیون، وسیله گرمایشی و سرمایشی در قالب 328 کلاس برای مسافران آماده شده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در نوروز سال گذشته 20 آموزشگاه درجه یک با 190 کلاس برای ستاد تسهیلات نوروزی مهیا بود.

55 درصد مدارس اسکان نوروزی همدان ارتقا یافته اند

رحیمی با بیان اینکه 55 درصد مدارس اسکان نوروزی ارتقا یافته اند، گفت: علاوه بر این، هشت آموزشگاه درجه دو با 43 کلاس و 40 آموزشگاه درجه سه با 320 کلاس برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: براساس فرم های نظرسنجی که توسط مسافران تکمیل شده 83 درصد، از خدمات اسکان نوروزی همدان ابراز رضایت داشتند و بیشترین نارضایتی بحث کیفیت غذا بود که امسال بهبود می یابد.

کارشناس مسئول تعاون رفاهی آموزش و پرورش ناحیه یک همدان عنوان کرد: در نوروز سال گذشته شش هزار و 541 خانوار در ستاد اسکان نوروزی همدان پذیرش شدند که دو هزار و 891 خانوار آنها از اعضای فرهنگیان نبودند.

وی افزود: هفت هزار و 856 اتاق برای این تعداد مسافر در نظر گرفته شد و در مجموع 36 هزار و 137 نفر روز در ستاد نوروزی اسکان یافتند.

مدت متوسط اقامت خانوارها در ستاد تسهیلات نوروزی آموزش و پرورش دو روز بود

رحیمی با بیان اینکه به طور متوسط در ایام نوروز این خانوارها دو روز در ستاد تسهیلات نوروزی آموزش و پرورش اسکان داده شدند، گفت: از استان های اردبیل، آذربایجان، خراسان رضوی و جنوبی بیشترین گردشگران وارد همدان شدند.

کارشناس مسئول تعاون رفاهی آموزش و پرورش ناحیه دو همدان نیز اعلام کرد: 148 آموزشگاه با 587 کلاس درس برای ایام نوروز 92 آماده شده است.

شاهرخ خوش کلام افزود: 97 آموزشگاه با 168 کلاس در حد درجه کیفی الف، 14 آموزشگاه با 110 کلاس درجه ب و 37 آموزشگاه با 309 کلاس درجه ج برای پذیرش مسافران مهیا شده است.