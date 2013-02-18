وحید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام دوره چهار ساله هیئات مدیره فعلی، اظهار داشت: انتخابات نظام پزشکی در تاریخ 4 اسفندماه سالجاری به صورت مشترک برای سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در طول چهار سال فعالیت اعضای هئیات مدیره فعلی، با تعامل مثبت میان روسای شبکه بهداشت و درمان سه شهرستان مذکور، اقدامات مطلوبی جهت ارتقای شاخصهای درمانی و بهداشتی صورت گرفته است.

جذب 24 متخصص در ملارد طی چهارسال گذشته

این مسئول ادامه داد: از جمله این موارد می توان به افزایش قابل توجه آمار جذب متخصصین از استان البرز و شهرستان تهران نام برد که هم اکنون این متخصصین به صورت پاره وقت در منطقه فعالیت می کنند.

رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد گفت: پیش از این دوره، حتی یک متخصص نیز در ملارد وجود نداشت اما با تلاش و پشتکار نظام پزشکی و همکاری بسیار مطلوب شبکه بهداشت و درمان در حال حاضر 24 متخصص رشته های مختلف در سطح این شهرستان مشغول فعالیت هستند.

زیرساختهای مناسب جهت فعالیت برخی تخصصها وجود ندارد

وی بیان کرد: در شهریار نیز که فاقد نیروی فوق تخصص بود با اقدامات انجام شده، هم اکنون هشت پزشک فوق تخصص، خدمات درمانی سطوح بالا را به شهروندان ارائه می دهند.

شاهرخی تاکید کرد: اما با در نظر گرفتن زیرساختهای فعلی، برخی از تخصصها دامنه ای برای فعالیت ندارند، به عنوان مثال در زمینه جراحی قلب یا مغز و اعصاب به دلیل نبود امکانات مناسب، شرایط برای فعالیت متخصصین فراهم نیست.

نبود زیرساختها مشکل اصلی در جذب متخصصین

وی یادآور شد: به منظور بهره مندی از نیروهای تخصصی و فوق تخصصی در رشته های مختلف پزشکی و ارائه خدمات مطلوب و کامل به شهروندان، باید به دنبال ارتقای زیرساختها و تامین تجهیزات و امکانات مناسب بود.

این مسئول با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز،افزود: در حال حاضر با توجه به زیرساختهای موجود، هیچگونه کمبودی در زمینه نیروی متخصص وجود ندارد اما جذب متخصصین بیشتر و سطوح بالاتر، نیاز به ایجاد زیرساختهای مناسب دارد که نبود این امکانات مشکل اصلی در جذب متخصصین است.

تعرفه های پزشکی ایران؛ ارزانترین در سطح کشورهای منطقه

رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر بالا بودن تعرفه های پزشکی، اظهار داشت: در این زمینه تا سال گذشته، تعرفه گذاریها بر عهده نظام پزشکی بود اما بنابر تمهیداتی این مسئولیت از حوزه وظایف نظام پزشکی خارج شد.

شاهرخی گفت: در حال حاضر تعرفه های پزشکی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از جمله پاکستان، دوبی، لبنان و... بسیار پایین است و در واقع می توان گفت که تعرفه های پزشکی در ایران، ارزانترین تعرفه در سطح کشورهای منطقه است.

شهروندان تخلفات را گزارش دهند

این مسئول ادامه داد: در هر صورت پزشکان موظف به رعایت تعرفه های مصوب هستند و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه می توانند مراتب را به مسئولان اطلاع دهند.

وی متذکر شد: شهروندان می توانند به صورت تلفنی و یا مراجعه حضوری به بخش نظارت درمان و معاونت درمان شبکه بهداشت، شکایات خود را مطرح کرده تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.