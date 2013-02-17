آشنایی با روانشناسی در تربیت کودکان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر حبیبی ظهر یکشنبه در همایش علمی و تخصصی دوره پیش دبستانی که با حضور رخساره افضلی مسئول سیاستگذاری دوره پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش در محل سالن شهید رجایی برگزار شد اظهارداشت: نگاهی هر چند سطحی به وضع کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان در جامعه ما و بسیاری از نقاط جهان، ما را با مسائل و دشواری های عظیمی در زمینه روابط اخلاق انسانی، که ناشی از روشهای غلط تربیت است آشنا می کند.



حبیبی، تربیت فرزندان در آموزه های دینی مسلمانان ریشه ای کهن دارد و قبل از آنکه کارشناسان خارجی برخی از این آموزه ها را به عنوان شاخص های تربیتی به ما دیکته و ارائه کنند بسیاری از شاخصه های تربیتی در قرآن، احادیث و توصیه های دینی ائمه معصومین به وفور آمده است که با استخراج و شناسایی آنها می توانیم در تربیت فرزندان خود موفق باشیم.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: یکی از توصیه ها دینی تکریم و محبت به کودکان است که از والدین و مربیان انتظار می رود به توصیه های دینی توجه بیشتری کنند.



ارائه 260 مقاله به همایش مربیان پیش دبستانی



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین همچنین در این مراسم از ارائه 260 مقاله با موضوع دوره پیش دبستانی به همایش تخصصی یک روزه مربیان پیش دبستانی در استان خبر داد.



فاطمه بهرامی اظهارداشت: این فراخوان به منظور غنای بیشتر این همایش و با هدف آشنایی با خصوصیات کودکان این گروه سنی، روش های مناسب تر آموزشی و پرورشی برای تسهیل دستیابی به اهداف یازده گانه دوره پیش دبستانی، شناخت برنامه ها، اهداف، فعالیت ها و چالش های دوره پیش دبستانی اعلام شده بود.



بهرامی، شیوه های ارزشیابی از عملکرد نوآموزان در دوره پیش دبستانی، بررسی و تحلیل برنامه های آموزشی و پرورشی در برای بهبود کیفیت در این دوره، اهمیت حضور آموزش ها و برنامه های رایانه ای در کلاس های نوآموزان، روش های موثر اجرای برنامه انس با قرآن و علاقه به یادگیری آن در دوره پیش دبستانی، آسیب ها و چالش های آموزشی و پرورشی این دوره و راهکار های پیشنهادی برای رفع آنها را از جمله محورهای این فراخوان عنوان کرد.



وی نحوه پرورش مهارت های ذهنی و اجتماعی در بین نوآموزان پیش دبستانی، ضرورت پرداختن به سبک زندگی مبتنی بر ارزش های اسلامی در این دوره، جایگاه پرورش مهارت های زبان فارسی و نحوه انجام، ضرورت یا عدم ضرورت ارتباط طولی و عرضی برنامه درسی با دوره های بالاتر به ویژه دوره دبستان، نقش و تاثیر آموزش های دوره در دستیابی به اهداف دوره دبستان را از دیگر محورهای این فراخوان اعلام کرد.